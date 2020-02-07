'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan ve her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Yaslen, ortaokula gittiği dönemlerde kendisine skolyoz teşhisi konulduğunu söyledi. Şimdilerde ünlü bir fenomen olan genç model, ilk kez geçmişte yaşadıklarından bahsetti.

Korseyi bile gizli kullanmış

Sırtındaki eğrilik nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle sürekli alay ettiğini belirten 22 yaşındaki model, tedavisi için verilen korseyi de gizleyerek kullandığını anlattı.

Hastalığı nedeniyle çok güvensiz hissettiğini ifade eden Clemente, “Her gün korse takmak zorundaydım. Onu gizleyebilmek için sürekli kapüşonlu eşofmanlar giyiyordum. Sıcak havalarda bayılacak gibi olsam da yine de üzerimden çıkarmıyordum. Yalnızca iki arkadaşım vardı” dedi.

Uygulanan tedavi sayesinde ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşan model, öz güveninin yerine geldiğini ve sosyal medyayı aktif kullanmaya başladığını belirtti.

22 yaşındaki genç kadın, modellik kariyerine Instagram’da bir bikini markasından gelen teklifle başladığını söyledi.

Bedenindeki eğriliği saklamak için uzun yıllar çaba sarf eden genç model, şimdilerde paylaşım başına 500-800 dolar arası para kazandığını açıkladı.