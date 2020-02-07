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  4. 'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

22 yaşındaki ABD'li model Yaslen Clemente, çocukken yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle çok zor günler yaşamış. Sosyalleşmekten korkan, sürekli arkadaşlarının dalga geçtiği biri olarak yıllarını geçiren Clemente, şimdilerde yaşadığı kötü anıları geride bıraktı.

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan ve her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Yaslen, ortaokula gittiği dönemlerde kendisine skolyoz teşhisi konulduğunu söyledi. Şimdilerde ünlü bir fenomen olan genç model, ilk kez geçmişte yaşadıklarından bahsetti.

Korseyi bile gizli kullanmış

Sırtındaki eğrilik nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle sürekli alay ettiğini belirten 22 yaşındaki model, tedavisi için verilen korseyi de gizleyerek kullandığını anlattı.
Hastalığı nedeniyle çok güvensiz hissettiğini ifade eden Clemente, “Her gün korse takmak zorundaydım. Onu gizleyebilmek için sürekli kapüşonlu eşofmanlar giyiyordum. Sıcak havalarda bayılacak gibi olsam da yine de üzerimden çıkarmıyordum. Yalnızca iki arkadaşım vardı” dedi.
Uygulanan tedavi sayesinde ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşan model, öz güveninin yerine geldiğini ve sosyal medyayı aktif kullanmaya başladığını belirtti.
22 yaşındaki genç kadın, modellik kariyerine Instagram’da bir bikini markasından gelen teklifle başladığını söyledi.
Bedenindeki eğriliği saklamak için uzun yıllar çaba sarf eden genç model, şimdilerde paylaşım başına 500-800 dolar arası para kazandığını açıkladı.

SKOLYOZ NEDİR?

SKOLYOZ NEDİR?
Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında skolyoz omurga döner.
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instagram fenomen

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