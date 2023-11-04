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    4. Arkadaşlarına şaka yapmak için trene bindi! Kapılar kapanınca İsviçre'den Paris'e gitmek zorunda kaldı... O anlar sosyal medya gündem oldu

    Arkadaşlarına şaka yapmak için trene bindi! Kapılar kapanınca İsviçre'den Paris'e gitmek zorunda kaldı... O anlar sosyal medya gündem oldu

    04.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'Kissthevibe' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın İsviçre'de arkadaşlarından birinin şaka yapmak için koşarak hızlı trene bindiği ve kapıların kapanması üzerine inmeyi başaramadığı için Paris'e gitmek zorunda kaldığı anları paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    TikTok'ta 'Kissthevibe' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın İsviçre'de arkadaşıyla yaşadığı ilginç bir anı anlattı. Arkadaşlarından biri hızlı trene binen kadın gönderiyi, "Arkadaşımız Paris'e giden trene şaka yapmak için binmiştir ve tam bindiği anda kapı kapanmıştır. İsviçre'de yaşadığımız drama bakın çabuk" notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken bazıları ise gerçekten eğlendiklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle dertleri gördükçe sinir oluyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keşke bu şekilde bir drama yaşasam" yorumunu yaptı.

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