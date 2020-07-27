HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı

Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 07:11 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de bir apartmanın havalandırma sistemi üzerine bırakılan valiz paniğe sebep oldu.

Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı

Olay, Merkez Mahallesi Düldül Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma sisteminin üzerinde valiz olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valiz nedeniyle bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Polis bölgeye yaya ve araç girişine izin vermezken olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bir kadın valizin kendisine ait olduğunu ve alışveriş yapacağı sırada yanında taşımamak amacıyla bıraktığını söyledi.

Yapılan kontrolde valizin boş olduğunu anlaşılırken valizini teslim alan kadın, ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü.

2

3

4

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Diyarbakır'da temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldıDiyarbakır'da temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı
ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur? ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

En Çok Okunan Haberler

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Romanya'dan flaş Türkiye kararı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Demet Akalın'dan 'Olduğumuz gibi güzeliz' akımına tepki!

Demet Akalın'dan 'Olduğumuz gibi güzeliz' akımına tepki!

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İlginizi Çekebilir

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Diğer Haberler
Konya'da korkunç olay! Park kavgasında eniştesini öldürdü

Park kavgasında eniştesini öldürdü

Adana'da av tüfekli saldırı: 2 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü

Cenaze dönüşü facia! 3 kardeş olay yerinde can verdi

Diyarbakır'da temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı

Diyarbakır'da temizlik aracı, yüzü maskeli kişilerce yakıldı

Çanakkale'de korkunç olay! Temizlik yapan kadın 5'inci kattan düşerek can verdi

Korkunç olay! Talihsiz kadın 5'inci kattan düşerek can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.