HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy'de takla atan araçtan düşen iki kişinin burnu bile kanamadı! İnanılmaz anlar kamerada

Arnavutköy'de takla atan araçtan düşen iki kişinin burnu bile kanamadı! İnanılmaz anlar kamerada

14.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklenen otomobildeki iki kişi, araç hareket halindeyken yola düştü. Otomobildeki gençlerin inanılmaz kurtuluş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolu Çardaktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olan ve ehliyetleri olmayan 3 arkadaş otomobil ile gezintiye çıktı. Ehliyetsiz sürücü cadde üzerinde önlerinde ilerleyen kamyoneti sollamak istediği esnada otomobil orta refüje çarparak takla atarak sürüklenmeye başladı.

SÜRÜKLENEN OTOMOBİLDEN YOLA DÜŞTÜLER, BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kamyonun önünde takla atarak sürüklenmeye başlayan otomobildeki arkada oturan şahıs, kapının açılmasıyla yola düşerek hemen refüje çıkarken, önde bulunan bir kişi ise otomobilin durmasına yakın kapıdan çıktı. Otomobilden yola düşen iki kişi burnu bile kanamadan kurtulurken, araçtaki diğer arkadaşları ise yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN İNANILMAZ KURTULUŞ!

Arnavutköy’de otomobilin takla atarak sürüklendiği ve araçtakilerin yola düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonu geçmeye çalışan otomobilin takla attığı ve içindeki bir kişinin yola düşerek refüje çıktığı, diğer kişinin ise aracın durmaya yakın düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
15 Temmuz Perşembe PTT, kargolar açık mı? 15 Temmuz Perşembe PTT, kargolar açık mı?
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cansız bedenini annesi buldu! Korkunç olay

Cansız bedenini annesi buldu! Korkunç olay

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.