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Arnavutluk'un Avlonya Valisi, Stratonikeia'ya hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

ARNAVUTLUK'un Avlonya kentinin Valisi Flamur Mamaj, Muğla'nın Yatağan ilçesini ziyaret etti.

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- ARNAVUTLUK'un Avlonya kentinin Valisi Flamur Mamaj, Muğla'nın Yatağan ilçesini ziyaret etti. Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezen Mamaj, kente hayran kaldığını söyledi.

Muğla Valiliği'nin mevcut uluslararası anlaşmaların ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel bağlarının genişletilmesi, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği ve ortak çalışmalara yönelik 'niyet beratı' imzaladığı Arnavutluk'un Avlonya kentinin Valisi Flamur Mamaj, beraberindeki heyetle beraber, Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne geldi. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Antik Kentin Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt tarafından karşılanan Mamaj, tarihi yeri inceledi. Mamaj, kenti gezerken Şaban Ağa Camisi önündeki sadaka taşına para koydu. Söğüt'ten kent hakkında bilgiler alan Mamaj, imzalanan niyet beyanına göre ekonomi alanında ilçe ve bölgelerde küçük ve orta işletmelerin gelişmesi, Avlonya ve Muğla arasında bağlantıların sağlamlaştırılması, kültür, spor, turizm, eğitim ve çevre gibi farklı alanlarda devlet ve özel yatırımlı programlara yönelik çalışmalarda iş birliği sağlanacağını belirtti. Fırsat buldukça kentin fotoğraflarını çeken Mamaj, Stratonikeia Antik Kenti'ne hayran kaldığını kaydederek, "Muğla ile yapacağımız işbirliğinin devamını ve artmasını temenni ediyorum. Yaptığımız anlaşmalardan birisi de turizmle ilgiliydi. Tarihi ve kültürel turizmi tanıtma açısından büyük bir anlaşma imzaladık. Burada çok eski zamanlara ait tarihi yapılar var. Yaptığımız anlaşma kapsamında, Arnavutluk'tan getireceğimiz bilim adamlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz ve bu kapsamda iş birliği yapacağız" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Özdemir ise, kültür, turizm, ticaret ve tarihle ilgili çalışmaları bir araya gelerek güçlendireceklerini, çalışmalarla gönül bağlarını sağlamlaştıracaklarını söyledi. Ziyaretin sonunda Kazı Başkanı Söğüt tarafından Mamaj'a, kendi eseri olan 'Stratonikeia ve Kutsal Alanları' adlı kitap hediye edildi.

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