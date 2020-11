Arnold Schwarzenegger de Netflix’li oldu

Terminatör olarak hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger’in başrolünü üstleneceği casusluk dramasının Netflix’te yayınlanacağı ortaya çıktı.

Henüz adı açıklanmayan dizi, bir baba ve kızının küresel casusluk macerası olarak tanımlanıyor. Monica Barbaro, gösteride Schwarzenegger’in kızını oynayacak.

ARNOLD SCHWARZENEGGER’İN İLK TELEVİZYON PROJESİ

Arnold Schwarzenegger’in kariyerinin ilk normal televizyon rolü olacak. Schwarzenegger, Skydance için David Ellison, Dana Goldberg ve Bill Bost'la birlikte yönetici yapımcılık yapacak.

Dizide Arnold Schwarzenegger’in kızını oynayan Monica Barbaro, kısa süre önce Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına kadar ertelenen Tom Cruise'la birlikte başrolü paylaştıkları "Top Gun" devam filminde yer alacak.

Geçmişteki TV çalışmaları arasında "Stumptown" ve "Splitting Up Together”ın yanı sıra Netflix’in “The Good Cop”, Lifetime’ın “UnREAL” ve NBC’nin “Chicago P.D.”si yer alıyor. Santora daha önce "Law & Order" ve "Prison Break" filmlerinde de çalıştı. En son çalışmaları arasında "The Fugitive", "Most Dangerous Game" ve "Scorpion" yer alıyor.