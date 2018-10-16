Arsuz İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Hatay'ın Arsuz İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı eş zamanlı FETÖ operasyonunda Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.İ, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen bir yüzbaşı ile 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.
Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı
FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi
Fatih Portakal hastaneden paylaştı
Okul tuvaletinde iğrenç olay!
Kabin ekibi yerde uyudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum