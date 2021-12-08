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  4. Artan yem fiyatlarına kızdı, bin 500 tavuğu ücretsiz dağıtıyor

Artan yem fiyatlarına kızdı, bin 500 tavuğu ücretsiz dağıtıyor

08.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da yaşayan tavuk besicisi Şevket Aydın, stokçuların yem fiyatlarını arttırdığını belirterek beslediği bin 500 tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Aydın, artan fiyatların dolarla alakasının olmadığını, durumun stokçuların fırsatçılığından kaynaklandığını söyledi.

Artan yem fiyatlarına kızdı, bin 500 tavuğu ücretsiz dağıtıyor

Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şevket Aydın, 3 yıl önce tavuk çiftliği açmaya karar verdi. 3 senede bin 500 tavuğu olan Aydın, son dönemlerde stokçuların yem fiyatlarını arttırmasına dikkat çekerek, bin 500 tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Durumdan haberdar olan vatandaşlar gelip bahçeden istediği kadar tavuk tutup götürürken, besici Şevket Aydın, “Bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor" dedi.

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"FİYAT ARTIŞLARININ DOLARLA ALAKASI YOK"

3 senedir tavuk beslediğini kaydeden besici Şevket Aydın, "Ben bu işe ilk başladığıma bir çuval yemi 80 liraya alıyordum. Bugün bana 285 liraya geldi. Geçen ay 220 liraya aldım bugün 285 liraya geldi. Biz artık bunları besleyemeyiz çünkü gücümüz kalmadı. 1 koli yumurtayı 30 liraya satıyoruz bir çuval yem alıyoruz 285 liraya nasıl tarım yapalım? Bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Bunların denetlenmesi lazım, bu işi rastgele herkes yapamasın. Zenginler bunların stoklarını yapıyorlar ondan sonra halka veriyorlar. Bir ay içerisinde 45 lira zam geldi yem fiyatlarına. Dolar her gün çıkmıyor ki dolar en fazla yüzde 40 çıktı ama yem yüzde yüz çıkmış durumda böyle bir şey olamaz. Bu doların işi değil. Bunu zenginler yapıyor. Bin 500 tane tavuk var içeride. Dışarı saldım belki dışarıda bir şeyler yerler diye kış olduğu için yiyecek bir şeyleri de yok. Bugün bu tavukları dışarı saldım. Kim almak isterse gelip alsın ben artık satmıyorum. En azından gitsinler ki rahat edeyim. Geçen sene ve ondan önceki sene durumlar iyiydi kazanıyordum ama bu 4 aydır kazanamıyoruz. Onun için tavuk beslemeyi bırakıyorum. Her ilde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri var onlar gelip denetleme yapsınlar. Olmadı bizim yemimizi versinler aldığımız yumurtaları onlara verelim onlar da bizlere asgari ücret versinler. Kim gelip alırsa alsın artık beslemiyorum. Stokçular artık yemi göndermiyor önce parayı yatırın diyorlar ondan sonra size yem gönderelim diyorlar. Ben 52 yaşındayım öyle bir şey görmedim" diye konuştu.

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Gelip burada tavuk ve yumurta aldığını belirten mahalle sakinlerinden İlhami Serhatlıoğlu, “Bugün öğrendim ki Şevket abimiz tavukları beslemeyecekmiş. Ben de geldim birkaç tane tavuk alayım. Tavukları alıp götüreceğim” ifadelerini kullandı.

İHA

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