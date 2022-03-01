KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Artık "Bugün salonda ne yapsam?" diye düşünmeyeceksiniz! İşte kalça şekillendiren squat hareketleri...

Artık "Bugün salonda ne yapsam?" diye düşünmeyeceksiniz! İşte kalça şekillendiren squat hareketleri...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes yaza daha sıkı girmek, kıyafetlerin içinde fiziğiyle ışıldamak ister. Fakat ne yazık ki emek vermediğiniz sürece kalçalarınız kendi kendine sıkılaşmıyor. Peki, yaza kadar nasıl sıkılaşacaksınız? Kendinizi çaresiz hissetmeyin, tavsiyelerimize uyduğunuz takdirde kalça şekillendiren squat hareketleri sizi forma sokacak!

Artık "Bugün salonda ne yapsam?" diye düşünmeyeceksiniz! İşte kalça şekillendiren squat hareketleri...

İnsanlar çeşitli nedenlerle spora başlamak istiyor fakat spor günü gelip çattığında ne yapacağını bilemiyor. Hangi hareketi nasıl yapacağınıza dair kararsızlık yaşadığınızda ise sporda geçirdiğiniz süre uzarken veriminiz azalıyor. Özellikle alt vücut antrenmanlarınızda işinize yarayacak squat hareketleri ile karşınızdayız. İşte detaylar!

BASİT SQUAT

Bu temel hareketi öğrendiğiniz takdirde listedeki diğer hareketleri yapmak sizin için daha basit olacak.

  • Dik durun ve bacaklarınızı omuz hizasında açın. Ayak uçlarınız hafif dışa dönük olsun.

  • Dizlerinizi hafifçe bükerek kalçanızı yere doğru indirin. Bunu yaparken alçak bir koltuğa oturduğunuzu düşünün.

  • Ardından kollarınızı öne doğru kaldırın. Dizlerinizin pozisyonunu koruduğunuzdan ve sırtınızın düz durduğundan emin olun.

  • Kalçanız zemine paralel hizaya geldiğinde durun, kalçanızı sıkın ve topuklarınızdan kuvvet alarak kendinizi kontrollü bir şekilde yukarı itin.

DUVAR SQUATI

Eğer dizinizde veya kalçanızda sıkıntı yaşıyorsanız duvar squatı antrenmanınızda size destek olacak!

  • Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak sırtınızı bir duvara yaslayın.

  • Sırtınızı duvardan ayırmadan ayaklarınızı yaklaşık 30 santim ileri yerleştirin.

  • Dizlerinizi bükerek yere doğru çökün, bu esnada sırtınızın duvardan ayrılmadığından emin olun.

  • Kalçanız zemine paralel olduğunda durun ve kendinizi topuklarınızdan yukarı doğru itin.

MAHKUM SQUATI

  • Basit squat pozisyonunda ayakta durun ve ellerinizi birbirine geçirerek başınızın arkasında birleştirin.

  • Duruşunuzu koruyun, kalçanız yere paralel olana çökün ve topuklarınızdan güç alarak yukarı kalkın.

BALERİN SQUATI

  • Ayaklarınızı omuzlarınızdan daha geniş bir şekilde açın. Ayak uçlarınızın daha dışa dönük olmasına dikkat edin.

  • Dizlerinizi bükerek zeminle paralel olana kadar yere doğru çökün. İstediğiniz takdirde eğer yapabiliyorsanız biraz daha aşağı çökebilirsiniz.

  • Hareket boyunca göğsünüzü dik, omurganızı düz tutun.

GOBLET SQUAT

  • Bir dumbel veya kettlebell'i iki elinizle tutarak göğsünüze yaklaştırın ve orada sabitleyin.

  • Ayakta dururken ayaklarınızın omuz hizasından biraz daha açık olmasına dikkat edin. Ayak uçlarınız, hareketi kolaylaştırmak adına dışarı bakmalı.

  • Göğsünüzü ve başınızı dik tutarak zemine doğru çökün. Kendinizi fazla zorlamadan, mümkün olduğunca aşağı çöktükten sonra topuklarınızdan güç alarak ayağa kalkın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!Ketojenik beslenme ile daha fazla kilo vermeniz mümkün!
İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif önerilerİlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler
Dişleriniz beyaz değil diye üzülmeyin! Dişleriniz beyaz değil diye üzülmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

'Yağlarını aldırdı' iddiası sonrası fotoğraf

'Yağlarını aldırdı' iddiası sonrası fotoğraf

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

İlginizi Çekebilir

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Vitamin ve mineral zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Vitamin ve mineral zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.