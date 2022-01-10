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Artık cildiniz için kozmetik ürünlerine para harcamanıza gerek yok! Bu besinleri tükettiğinizde...

10.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı, hayatımızda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ancak cilt sağlığı ve güzelliği için uzun rutinlere ya da pahalı kozmetik ürünlerine ihtiyacınız yok. Beslenme düzeninize cildiniz için yarar sağlayacak besinleri ekleyerek doğal ve kolay yoldan cildinizi güzelleştirebilirsiniz. Peki, cildinizi daha da güzelleştirecek besinlerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

Artık cildiniz için kozmetik ürünlerine para harcamanıza gerek yok! Bu besinleri tükettiğinizde...

Ara öğünleriniz için bile zahmetsizce hazırlayabileceğiniz bazı besinleri düzenli tükettiğiniz takdirde cildinizin güzelleştiğini görebilirsiniz. Üstelik, bu besinler sayesinde yaşayabileceğiniz cilt sorunlarına karşı önlem de alabilirsiniz. İşte, ışıl ışıl bir cilt için masanızdan eksik etmek istemeyeceğiniz besinler...

NAR

İçerdiği vitaminler ve folik asit sayesinde şifa deposu olan nar, birçok tümör ve hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Bütün bunların yanı sıra pek çok kozmetik ürününün içeriğinde yer alan narın düzenli kullanımda cilde de oldukça fayda sağladığı görülüyor. Siz de cildinizi güzelleştirmek ve hastalıklardan korunmak adına bol bol nar tüketebilir, hatta yüzünüzde sivilce çıktığında cildinize doğal nar suyu sürebilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Araştırmalar düzenli olarak bitter çikolata tüketen bireylerin ciltlerinin daha dayanıklı, nemli ve pürüzsüz olduğunu gösteriyor. Siz de cildinizin daha güzel görünmesi için her gün ölçülü bir şekilde bitter çikolata tüketebilirsiniz.

SOMON

Omega-3, D vitamini ve çinko bakımından zengin olan somon balığı; düzenli olarak tüketildiğinde ciltteki akne, kırışıklık ve lekelerle savaşıyor. Bunların yanı sıra beslenme düzeninize somonu ekleyerek cildinizin daha nemli olmasını da sağlayabilirsiniz.

ELMA

Elmanın içeriğindeki yüksek lif ve su, cildin nemli kalmasını sağlarken melanin ise tenin arınmasına imkan tanıyor. Ayrıca melaninin güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu olduğu da biliniyor. Bu faydaların yanı sıra günde bir tane elma yiyerek cildinizin daha ışıltılı ve sağlıklı görünmesine de yardımcı olabilirsiniz.

ISPANAK

Faydaları saymakla bitmeyen ıspanak, düzenli tüketildiğinde cildi yaşlanmaya ve dış uyaranların olumsuz etkilerine karşı koruyor. Üstelik cildi içerdiği yoğun vitaminler sayesinde besliyor. Haftada bir kez çiğ veya pişmiş ıspanak tüketerek daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

KESTANE

İçerdiği mineraller sayesinde ciltteki yorgun görünümü azaltan kestane, ödem ve şişliğin de ciltten hızla atılmasını sağlıyor. Ayrıca cildin esnekliğini arttırarak yaşlanmaya karşı koruyucu etki gösteriyor. Bunun yanı sıra kestaneyi sivilce sorunlarınız için cilt bakım maskelerinde de kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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