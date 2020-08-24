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Artık eviniz hep düzenli olacak! Bu tüyolar hayatınızı kolaylaştıracak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz derli toplu bir evde yaşamayı isteriz. Temizlenmiş, gereksiz eşyalardan arınmış ve düzgünce dekore edilmiş evlerde kendimizi iyi hissederiz. Buna rağmen ev işlerini yalnızca birkaç gün aksatsanız bile eviniz savaştan çıkmış gibi görünebilir. Sizinle paylaşacağımız birkaç basit tüyo ile evinizin her an düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz!

Artık eviniz hep düzenli olacak! Bu tüyolar hayatınızı kolaylaştıracak...

İnsanın hayatını şekillendiren en önemli şey alışkanlıklardır. Evi her daim düzenli tutma alışkanlığını edinmek ilk bakışta zor gelebilir. Oysaki bu ipuçları sayesinde günde birkaç dakikanızı ayırarak, devamlı düzgün görünen bir eve sahip olabilirsiniz. Dağınıklıkla başa çıkmak ve detaylı bir temizlik yapmadan bile evi derli toplu göstermek için uymanız gereken adımlar son derece kolay.

EVİ DÜZENLİ TUTMAK İÇİN EN PRATİK 4 YOL

1. Yatmadan önce 10 dakikanızı evinize ayırın.

Eve vakit ayırmak, tıpkı kendinize vakit ayırmak kadar önemlidir. Pek çoğumuz yatmadan önce cilt bakımı yapar, ertesi gün ne giyeceğimizi düşünür ve kendimizi yeni bir güne hazırlarız. Peki bunun aynısını eviniz için yapmayı hiç düşündünüz mü? Yatmadan önce mutfak tezgahında biriken bulaşıkları kaldırıp tezgahı silerek ertesi sabah temiz bir mutfağa uyanmanızı sağlayabilirsiniz. Bulaşığın pis kokusunu ortadan kaldırırken küllükleri de boşaltabilir, kötü kokunun gece boyunca evinize ve eşyalarınıza sinmesini engelleyebilirsiniz.

2. Uyandıktan sonra genel temizlik için 10 dakika harcayın.

Uyandıktan sonra hızlıca yatağınızı toplamak, güne başlamanın en ideal yolu! Perdeleri açıp evi havalandırdıktan sonra evinizin genel düzenini gözden geçirin. Koltuk yastıklarını düzeltip havluları değiştirmek ve gözünüze çarpan birkaç dağınıklığı hızlıca toparlamak, gün boyunca düzenli bir evde yaşamanıza yardımcı olur.

3. Kullandığınız eşyaları yerine bırakmak için kendinizi zorlayın.

Hayatın günlük koşuşturmacasına kapılıp gidiyor, kullandığınız eşyaları hemen yerine koymuyorsanız, günün sonunda kendinizi büyük bir dağınıklığın arasında bulabilirsiniz. O esnada aceleniz olsa bile aldığınız eşyaları yerine koymak için kendinize söz verin ve bunu yapmadığınızı fark ettiğinizde evi toplamayı beklemeden hemen harekete geçin. Yalnızca birkaç gün içerisinde bile edinebileceğiniz bu basit alışkanlık sonucunda sabah uyandıktan sonra ve gece yatmadan önce olmak üzere eve ayırdığınız 10 dakikanın kolaylıkla yettiğini hatta arttığını görebilirsiniz.

4. Ailedeki her bireyin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini sağlayın.

Anne, baba ve çocuklar… Eğer tek başınıza yaşamıyorsanız evin tüm sorumluluklarını sizin üstlenmenize gerek yok. Eşinizin ve çocuklarınızın da ev düzenine dair sorumluluk alması ve görevlerini aksatmadan yerine getirmesi temiz ve düzenli bir ev için şart. Eşinizle işleri adilce bölüşün ve çocuklarınıza da hem boylarını aşmadan sorumluluk bilinçlerini güçlendirecek hem de evi düzenli tutmada size yardımcı olabilecek işler verin. Aile bireylerinin de plana katılmasıyla devamlı olarak derli toplu görünen evinizin tadını çıkarın!

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