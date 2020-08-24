Artık eviniz hep düzenli olacak! Bu tüyolar hayatınızı kolaylaştıracak...

İnsanın hayatını şekillendiren en önemli şey alışkanlıklardır. Evi her daim düzenli tutma alışkanlığını edinmek ilk bakışta zor gelebilir. Oysaki bu ipuçları sayesinde günde birkaç dakikanızı ayırarak, devamlı düzgün görünen bir eve sahip olabilirsiniz. Dağınıklıkla başa çıkmak ve detaylı bir temizlik yapmadan bile evi derli toplu göstermek için uymanız gereken adımlar son derece kolay.

EVİ DÜZENLİ TUTMAK İÇİN EN PRATİK 4 YOL

1. Yatmadan önce 10 dakikanızı evinize ayırın.

Eve vakit ayırmak, tıpkı kendinize vakit ayırmak kadar önemlidir. Pek çoğumuz yatmadan önce cilt bakımı yapar, ertesi gün ne giyeceğimizi düşünür ve kendimizi yeni bir güne hazırlarız. Peki bunun aynısını eviniz için yapmayı hiç düşündünüz mü? Yatmadan önce mutfak tezgahında biriken bulaşıkları kaldırıp tezgahı silerek ertesi sabah temiz bir mutfağa uyanmanızı sağlayabilirsiniz. Bulaşığın pis kokusunu ortadan kaldırırken küllükleri de boşaltabilir, kötü kokunun gece boyunca evinize ve eşyalarınıza sinmesini engelleyebilirsiniz.