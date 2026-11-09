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Burnunuz tıkandığında bu hareketleri deneyin! Birkaç dakika yetiyor

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Çiğdem Berfin Sevinç

Soğuk havalarla birlikte sinüs tıkanıklığı, yüz bölgesinde baskı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler artabiliyor. Özellikle kış aylarında kuru hava, sinüslerin tahriş olmasına neden olabiliyor. ABD'li masaj terapisti Lauren Turner, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sinüs bölgesindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek basit bir masaj tekniğini anlattı.

TikTok'ta paylaştığı videoda tekniği adım adım gösteren Turner, uygulama için herhangi bir ekipmana ihtiyaç olmadığını belirtti. Masaj sırasında sinüs bölgesine fazla baskı uygulanmaması gerektiğini vurgulayan terapist, hareketlerin nazikçe yapılmasını önerdi.

Turner'ın anlattığı yöntemde ilk olarak başparmaklar burun kökünün iki yanındaki gözyaşı kanallarının üzerindeki çukurlara yerleştiriliyor. Hafif baskı uygulandıktan sonra parmaklar kaş boyunca şakaklara doğru hareket ettiriliyor.

İkinci aşamada yüzük parmakları burun deliklerinin kenarına yerleştiriliyor. Parmaklar elmacık kemikleri boyunca kulaklara, ardından çene hattına doğru kaydırılıyor.

Burnunuz tıkandığında bu hareketleri deneyin! Birkaç dakika yetiyor 1

MASAJ NASIL UYGULANIYOR?

Tekniğin devamında ellerin avuç içleri kulakların yanına, çene kemiğinin üzerine yerleştirilerek beş saniye hafif baskı uygulanıyor. Ardından kulak başparmak ve işaret parmağı arasında tutularak dışa ve aşağıya doğru nazikçe çekiliyor.

Sonraki adımlarda alt çene öne doğru uzatılıyor. Kulak memelerinin arkasındaki bölgeden boynun alt kısmına doğru hafif hareketler yapılıyor. Son olarak çene hattı boyunca ilerlenerek boyun bölgesine doğru masaj tamamlanıyor.

Turner, bu hareketlerin lenfatik sistemi harekete geçirmeyi amaçladığını ve uygulama sırasında sert baskıdan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Burnunuz tıkandığında bu hareketleri deneyin! Birkaç dakika yetiyor 2

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tiktok burun tıkanıklığı sinüzit masaj
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