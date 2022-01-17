Artık sürekli yenilemek zorunda kalmayacaksınız! Bu yöntemlerle rujun kalıcılığını artırabilirsiniz…

Gün içinde bir şeyler yemek ya da içmek rujun dudağınızdan çıkmasında rol oynayan en önemli etkenlerden. Bütün bunlara rağmen basit ve kolay uygulanabilen birkaç işlemle rujunuzu kalıcı hale getirebilirsiniz. Örneğin bakımlı dudaklar, rujun daha uzun süre etki etmesini sağlar. Haydi, rujunuzun kalıcılığını arttıracak diğer ipuçlarına göz atalım!

DUDAKLARINIZI ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRIN

Rujun dudakta daha güzel gözükmesi ve kalıcı olması için ilk adım pürüzsüz dudaklar. Dudaklarınızı ölü derilerden arındırmak için diş fırçasıyla dudaklarınızı fırçalayabilir ya da dudaklarınıza peeling yapabilirsiniz. Peeling için evinizde bulunan zeytinyağı ve şeker gibi malzemeleri kullanabilirsiniz. Haftada 2 kez yapacağınız bu işlem pürüzsüz dudaklara sahip olmanızı sağlayacak.

DUDAKLARINIZI MUTLAKA NEMLENDİRİN

Ruj sürmeden önce mutlaka bir lip balm uygulayın. Böylece dudaklarınız nemlenmiş ve sağlıklı görünecek. Nemli dudaklar rujun daha kalıcı olmasını sağlar.

DUDAK KALEMİ KULLANIN

Özellikle ince dudaklarda rujun kalıcılığı daha az. Hem dudaklarınızı belirginleştirmek hem rujun kalıcılığını arttırmak için rujunuzla aynı renk bir dudak kalemiyle dudaklarınızın tamamını boyayın. Ardından rujunuzu sürün.

PARLAK RUJLARI TERCİH EDİN

Parlak rujlar, mat olanlara göre dudağınızda daha uzun süre kalır. Mat rujlar, dudakları kuruturken parlak olanlar içindeki pigmentler sayesinde dudakları besler. Ayrıca parlak rujlar krem rujlara göre de nem açısından dengeli bir yapıda bulunurlar. Bu yüzden parlak rujlar dudaklarınızda daha fazla kalır.

PUDRA İLE SABİTLEYİN

Rujunuzu sürdükten sonra son adım olarak sabitlemek rujun kalıcılığını büyük oranda arttırır. Bunun için ihtiyacınız olanlar ise peçete ve transparan pudra. Peçeteden ince bir katman ayırın ve dudaklarınızın üstüne koyup transparan pudrayı uygulayın. Peçeteyi kaldırdığınızda rujunuz gün boyu kalıcı olacak!

RUJUNUZU FIRÇA İLE UYGULAMAYIN

Ruju dudaklarınıza sürerken fırça kullanmak yerine direkt uygulamak daha kalıcı olmasını sağlar. Ruju sürdükten sonra fazlalığını peçete ile alabilirsiniz.

