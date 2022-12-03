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Artık taktik değiştirdiler! Araç sahipleri dikkat: Sadece 5 dakikada...

03.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlar artık teknoloji ile yarışmaya başladı. Hata yarışmayı da bir adım geçerek adeta teknolojiye meydan okuyorlar. Kartlı son sistem anahtarsız giriş özelliğine sahip olan araçları gözlerine kestiren hırsızlar yanlarında kodlama cihazı taşıyarak bu araçları ele geçirebiliyor. Eski arabaların yanı sıra kartlı son sistem güvenlik özelliğine sahip olan araçların da artık tehlike altında olduğu öğrenildi.

Artık taktik değiştirdiler! Araç sahipleri dikkat: Sadece 5 dakikada...

Araba hırsızları artık taktik değiştirdi. Eskiden mekanik anahtarı olan otomobilleri gözlerine kestiren hırsızlar artık kartlı sistem anahtarsız giriş özelliğine sahip olan araçları hedef alıyor. Otomobillerin güvenlik sistemleri ile ilgili uzman olan Ahmet Altun, anahtarsız giriş özelliğine sahip olan otomobil sahiplerini uyardı. Hırsızlar artık yanlarında kodlama cihazı taşımaya başladı. Durum böyle olunca da eski tip mekanik anahtarlı araçlar adeta daha güvenli hale geldi.

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ANAHTARSIZ ARAÇLARI HEDEFE KOYDULAR

Ahmet Altun hırsızların yeni yöntemini Kanal D Haber’e şu sözlerle anlattı:

“Eski araçlarda mekanik anahtar dediğimiz sistem var. Bu sistem aracın çalınmasını zorlaştırıyor. Çünkü hırsızın öncelikle bu mekaniği aşması gerekiyor. Yani anahtarı işlemesi lazım. İşte bu yüzden artık taktik değiştirdiler anahtarsız kartlı araçları hedefe koydular. Yeni araçlar ise start-stop özelliğine sahip. Yani anahtarsız giriş. Kumandamızın açma düğmesine bastığımız zaman veya kapama düğmesine bastığımız zaman araca her defasında farklı bir kod gönderiyor. Bu da araç için bir önlem tabi ki.”

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‘SADECE 5 DAKİKADA ARACI ÇALIŞTIRIP BASIP GİDİYOR'

Hırsızların bu önlemleri boşa çıkarabilmek için resmen teknoloji ile yarıştığını belirten Altun, artık hırsızların yanlarında kodlama cihazı taşıdığını belirterek önemli açıklamalar yaptı:

“Aracın içerisine girdikten sonra kodlama cihazını OBD soketi dediğimiz bir soketi var. Oradan bağlayarak araca anahtar kodlayabiliyorlar. Kodlama cihazı ile bu kodlamayı yaptıktan sonra eğer start-stop özelliğine sahipse start özelliğine basması yetiyor. Yani hırsızın kodlama yapıp aracı çalması sadece 5 dakikasını alıyor. Kendi aracına binmiş gibi basıyor ve gidiyor.”

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ARACINIZIN HAFIZASINDA KAÇ ANAHTAR VAR? MUTLAKA KONTROL ETTİRİN!

Peki kartlı araç kullanan sürücüler ne yapmalı? Uzmanlar bu konuda da önemli uyarılarda bulunuyor. Altun bu soruya verdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandı:

“Eve girdiğimiz zaman öncelikle aracımızın anahtarını güvenli bir yere koyalım. Eğer ikinci el araç satın almışsak aracımızın hafızasında kaç tane anahtar kayıtlı olduğunu bir kontrol ettirmemiz lazım. Güvenlikli otoparklara araçlarımızı park etmek tabi ki önemli. Biraz çağın gerisinde kalmış ama çok da şüpheleniyorsak direksiyon kilidi de kullanılabilir.”

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil hırsızlık

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