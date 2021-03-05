Korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler 1 Mart itibariyle genişletildi. Türkiye haritasının risk durumlarına göre 4 renge ayrılması ile beraber hangi illerde sokağa çıkma yasağının olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki risk renklerine göre Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın’da sokağa çıkmak serbest mi?
Türkiye haritası risk durumlarına göre 4 renge bölündü. Bunlar; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı. Buna göre; mavi renkli illerimiz düşük riskli, sarı renkli illerimiz orta riskli, turuncu renkli illerimiz yüksek riskli ve kırmızı renkli illerimiz ise çok yüksek riskli kategorisinde değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgesinde, “Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 – Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.” dendi.
Haritada turuncu bölgede yer alan Artvin; hafta içi ve Cumartesi günleri 05.00 – 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Cumartesi günü 21.00’da başlayacak yasak ise tüm Pazar gününü kapsayarak Pazartesi günü sabah saat 05.00’de sona erecek.
Haritada sarı olarak gösterilen Aydın ve Bartın’da ise; hafta içi ve hafta sonu dahil saat sabah 05.00 – 21.00 arasında sokağa çıkabilecek.
Kırmızı olarak işaretlenen Balıkesir ise; Cumartesi 05.00 - 21.00 arası sokağa çıkabilecek. Pazar gününün tamamını kapsayan yasağın halen Balıkesir’de devam etmesi sebebiyle Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek yasakla beraber dışarı çıkabileceklerdir.