Korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler 1 Mart itibariyle genişletildi. Türkiye haritasının risk durumlarına göre 4 renge ayrılması ile beraber hangi illerde sokağa çıkma yasağının olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki risk renklerine göre Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın’da sokağa çıkmak serbest mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı?

Türkiye haritası risk durumlarına göre 4 renge bölündü. Bunlar; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı. Buna göre; mavi renkli illerimiz düşük riskli, sarı renkli illerimiz orta riskli, turuncu renkli illerimiz yüksek riskli ve kırmızı renkli illerimiz ise çok yüksek riskli kategorisinde değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgesinde, “Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 – Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.” dendi.