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  4. Artvin'de karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına aracın çarpma anı kamerada

Artvin'de karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına aracın çarpma anı kamerada

29.09.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Artvin’in Arhavi ilçesi Musazade Mahallesi'nde meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yolun karşısına geçmek isteyen R.N. (62), bir aracın çarpmasıyla yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza ani ise bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Artvin
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