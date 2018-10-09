Artvin'de 23 Pakistanlı ve Afgan kaçak göçmen yakalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 23 Pakistanlı ve Afgan kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili minibüs sürücüsü K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şavşat-Artvin karayolunun Pırnallı Köyü mevkiinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi, çalışma başlatıldı. Ekipler karayolunda K.O. (42) idaresindeki minibüsü durdurdu. Minibüste, 10’u Pakistan, 13’ü Afganistan uyruklu toplam 23 şahıs yakalandı. Minibüse öncülük eden sürücü ile B.K. (33) ve C.Ç. (33) gözaltına alınırken, kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı, yol izin ve seyahat belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltında bulunan minibüs sürücüsü K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kaçak yollardan ülkeye giren şahıslara, 2 bin 869 lira, diğer şüphelilere ise toplam 7 bin 906 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi
Silivri Cezaevi'nde 'yok artık' dedirten olay: Gardiyan ve hükümlü gece yarısı dışarıp çıkıp, bir paketle geri döndü!
Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!
Cani çiftten korkunç itiraf! Yaptıklarına inanamayacaksınız!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum