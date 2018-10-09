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Artvin'de 23 Pakistanlı ve Afgan kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 23 Pakistanlı ve Afgan kaçak göçmen yakalandı.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de, jandarma ekiplerince durdurulan minibüste, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 23 Pakistanlı ve Afgan kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili minibüs sürücüsü K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şavşat-Artvin karayolunun Pırnallı Köyü mevkiinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi, çalışma başlatıldı. Ekipler karayolunda K.O. (42) idaresindeki minibüsü durdurdu. Minibüste, 10’u Pakistan, 13’ü Afganistan uyruklu toplam 23 şahıs yakalandı. Minibüse öncülük eden sürücü ile B.K. (33) ve C.Ç. (33) gözaltına alınırken, kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı, yol izin ve seyahat belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltında bulunan minibüs sürücüsü K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kaçak yollardan ülkeye giren şahıslara, 2 bin 869 lira, diğer şüphelilere ise toplam 7 bin 906 lira para cezası kesildiği belirtildi.

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