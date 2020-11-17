Artvin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği belirlenen 10 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 47,181 gram kubar esrar, 55 gram kenevir bitkisi tohumu, 628 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca,10 fişek, 3 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu olayla ilgili 10 şüpheliden G.A.T., B.S., M.E., C.B.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S., K.K., N.A., Ş.E., ve K.S. isimli 5 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

