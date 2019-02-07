HABER

Artvin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kemalpaşa ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

Osmaniye köyünün üst kısmındaki alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede kara yolunun bulunmaması, arazinin de sarp ve engebeli olması nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahalede güçlük çekti.

Orman işçileri ve bölge sakinlerinin gece boyunca süren çalışmaları sonucunda yangının büyümesi önlendi. Yangın, müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle zarar gören 4 hektarlık alanın bir kısmının örtü, bir kısmının da ormanla kaplı olduğu belirtildi.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Yumuşak kar, kayakçıları hayal kırıklığına uğrattıYumuşak kar, kayakçıları hayal kırıklığına uğrattı
Her yıl okul 1'incisi olan Abdullah, bilgisayar mühendisi olmak istiyorHer yıl okul 1'incisi olan Abdullah, bilgisayar mühendisi olmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin Kemalpaşa orman yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Perşmebe (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.