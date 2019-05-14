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Aşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nce (EKODOSD) gerçekleştirilen sayımlarda, 235 yuvada 470 leylek tespit edildi.

Aşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalma

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nce (EKODOSD) gerçekleştirilen sayımlarda, 235 yuvada 470 leylek tespit edildi. Dernek tarafından hazırlanan raporda, hızla artan çevre kirliliğine bağlı olarak leylek nüfusunda önemli azalma olduğu vurgulandı.
Orta ve Güney Afrika'dan 10 bin kilometrelik zorlu yolculuktan sonra şubat ayının sonu itibarıyla Türkiye'ye gelmeye başlayan leyleklerin önemli üreme alanlarından Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda, yaz göçmeni leyleklerin sayımı yapıldı. Bereketli toprakları ve besin açısından zengin sulak alanları ile uzun yolculuktan sonra zayıf düşen leyleklerin bir an önce toparlanmasını sağlayan havzada, EKODOST tarafından yapılan sayımda, çevre kirliliğine bağlı düşüş yaşandığı tespit edildi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, havza çevresinde her yıl düzenli gerçekleştirdikleri sayımların tamamlandığını belirterek, "Aydın'a bağlı Söke, Didim, Koçarlı, Germencik, İncirliova, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Çine, Köşk ve Karpuzlu ilçelerindeki 77 mahallede gerçekleştirilen sayımlarda, 235 yuvada 470 leyleğin sayımı yapıldı. Yuvalarda ilk gelen leyleklere ait yavruların hızla büyümeye başladığı, bazı yavruların henüz küçük olduğu ve kuluçkada yatan leyleklerin de bulunduğu görüldü" diye konuştu.
Bölgedeki elektrik dağıtım şirketiyle 10 yıl önce 'Leylekler Ölmesin' projesini gerçekleştirerek, elektrik direklerinin üzerine yapılan yapay yuva platformları sayesinde leyleklerin çarpılmalarının büyük oranda engellendiğini kaydeden Sürücü, "Yapılan yapay platformlar leylekler tarafından benimsenmiş. Leyleklerin yüzde 70'inin yapay platformlara, yüzde 25'inin normal direklere, yüzde 5'inin ise baca, çatı ve cami kubbelerine yuva yaptıkları tespit edildi" dedi.
Genel olarak leyleklerin sayısında geçmiş yıllara göre önemli düşüşler olduğunu belirten Sürücü, "Almanya'da faaliyet gösteren Doğa Koruma Birliği NABU'nun 2000 yılına kadar Berlin Eyaleti Başkanı olan ve uzun yıllardır leylekler üzerinde araştırmalar yürüten bilim insanlarından biyolog Hans-Jürgen Stork, 70'li yıllarda Germencik'ın kırsal Ovakaraağaçlı Mahallesi'nde 45 yuva tespit ettiğini söylemişti. Bugünkü sayımlarda aynı yerleşimde 9 yuva belirledik. Özellikle leyleklerin yaşam alanı içindeki çöpler, her yıl onlarca ölüme neden oluyor. Yem çuvalları, naylon torbalar, plastikler ve saman ipleri gibi atıklar en önemli tehdit unsurları" diye konuştu.

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Aşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalmaAşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalmaAşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalmaAşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalma

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