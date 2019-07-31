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Asayiş uygulamasında 14 tüfek ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ankara Sincan'da durdurulan bir otomobilde 14 yivsiz av tüfeği, 7 bin 800 av tüfeği fişeği ile 16 bin kurusıkı mermi ele geçirildi - İki ayrı suçtan arama kaydı bulunan sürücü gözaltına alındı

Başkentte asayiş uygulaması yapan ekiplerce durdurulan bir otomobilde 14 yivsiz av tüfeği, 7 bin 800 av tüfeği fişeği ile 16 bin kurusıkı mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Yenikent Kayı Cadde Zir Vadisi Yolu'nda asayiş uygulaması yapan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan S. yönetimindeki 42 B 9522 plakalı aracı durdurdu.

Aramada dışarıdan bakıldığında da görünecek şekilde konulmuş 14 av tüfeği ile 7 bin 800 av tüfeği fişeği ve 16 bin kurusıkı mermi ele geçirildi.

İki ayrı suçtan arama kaydı bulunan sürücü Hasan S. gözaltına alınırken, marka ve model bilgisi bulunmayan silahların nereden getirildiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bu arada ekiplerin kontrollerinde 44 kişi sorgulanırken, 20 araçta inceleme yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü

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