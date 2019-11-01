ASEAN, Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için özel ekip teklifi sundu

Bakan Seyfeddin, "Mültecilerin gönüllü olarak yurtlarına dönüşü konusunda güven inşa edilmesi için ASEAN, Myanmar yönetimi ve Bangladeş'teki Arakanlı mülteciler arasında diyalog süreci kolaylaştırmalıdır." yorumunda bulundu.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Myanmar'daki etnik temizlik ve şiddet nedeniyle yurtlarından göçen Arakanlı Müslüman mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için "tam zamanlı özel ekip" kurulması teklifinde bulundu.

"Sürdürülebilirlik için iş birliğinin ilerletilmesi" teması ile bugün başlayan toplantı, yarın liderler zirvesiyle devam edecek.

Liderler zirvesine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Malezya Başkanı Mahathir Muhammed gibi üye ülke liderlerinin yanı sıra birliğin diyalog ortağı ülkelerden de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev gibi çeşitli düzeyde liderler katılacak.

