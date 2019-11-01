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ASEAN, Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için özel ekip teklifi sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:55 | Son Güncelleme

ASEAN, Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için özel ekip teklifi sundu

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Myanmar'daki etnik temizlik ve şiddet nedeniyle yurtlarından göçen Arakanlı Müslüman mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için "tam zamanlı özel ekip" kurulması teklifinde bulundu.

ASEAN üye ülkelerin dışişleri bakanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35. ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Toplantıda ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi, Arakanlı Müslüman mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için "tam zamanlı özel ekip" kurulması teklifinde bulundu.

Bakanlar, söz konusu teklifi müzakere etti.

Toplantının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Arakanlı mülteciler için özel ekip kurulması fikrine olumlu baktığını belirterek, "Tam zamanlı gruba, sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler istihdam edilmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Seyfeddin, "Mültecilerin gönüllü olarak yurtlarına dönüşü konusunda güven inşa edilmesi için ASEAN, Myanmar yönetimi ve Bangladeş'teki Arakanlı mülteciler arasında diyalog süreci kolaylaştırmalıdır." yorumunda bulundu.

"Sürdürülebilirlik için iş birliğinin ilerletilmesi" teması ile bugün başlayan toplantı, yarın liderler zirvesiyle devam edecek.

Liderler zirvesine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Malezya Başkanı Mahathir Muhammed gibi üye ülke liderlerinin yanı sıra birliğin diyalog ortağı ülkelerden de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev gibi çeşitli düzeyde liderler katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
arakan asean Malezya mülteci TAYLAND

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