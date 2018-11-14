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Asgardia vatandaşlık ücreti belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

İskandinav mitolojisinde yer alan tanrı Odin'in yönettiği Asgard'dan esinlenilen Asgardia uzay ülkesi, web sayfasında yer alan bilgilere göre, 'Yeryüzünde bulunan diğer ülkelerin kısıtlamalarından bağımsız, özgür yaşama ortamı' sunacak. Tarihteki ilk uzay ülkesi olacak Asgardia, artık vatandaşlık için yıllık ücret talep ediyor.

Asgardia vatandaşlık ücreti belli oldu!

Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik, vatandaş olmak isteyenlerin artık 100 Euro'luk yıllık ücret ödemesi gerektiğini açıkladı. Öpik,"Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır : 2043'te kalıcı bir Ay yerleşmesi." sözlerini kullanıyor.

Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor. Ashurbeyli, gelecek planları arasında yörüngede bir uzay istasyonu kurmak, Ay'da uzay üssü inşa etmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerinin olduğunu söylemişti. Tabi Ashurbeyli'nin nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler nedeniyle çok uzun yıllar alacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asgard asgardia uzay ülkesi Odin

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