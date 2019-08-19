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Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Podyumlarda dünyanın ilk büyük beden modeli olarak adını duyuran Ashley Graham, büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getirmesiyle biliniyor. Moda dünyasında 90 60 90 vücut ölçülerinin zamanla değişmesini sağlayan Graham, birçok büyük beden model için de ilham kaynağı oldu. Şimdilerde hamile olan Graham bu kez hamile olan anne adaylarına destek olmak için vücudundaki çatlak izlerini paylaştı.

Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

ABD'li model ve TV sunucusu Ashley Graham'ın vücudunu ne kadar çok sevdiğini ve kendine güvendiğini biliyoruz. Sosyal medyada sık sık kadınlara vücudunuzu sevin mesajı veren Graham, bu kez hamileliği ile gündeme gelmeye başladı.

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Vücudundaki çatlak izlerini Instagram hesabında paylaşan Graham fotoğrafına 'aynı ama biraz farklı' notunu düştü.

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Ashley, fotoğrafını paylaşır paylaşmaz çoğu kadın takipçisinden övgü dolu mesajlar aldı. İşte gelen yorumlardan birkaçı...

'Ben de hamileyim ve vücudum birçok değişikliğin içinde. Senin fotoğrafınla karşılaşmak yalnız olmadığımı hissettirdi. Buna gerçekten ihtiyacım vardı.'
'İşte güzellik ve gerçeklik. Bizim gibi olman cesaret veriyor'
'Kendimi güçlü hissediyorum Ashley.'

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Ashey, 8 milyonu aşkın takipçisiyle hamileliğinde neler yaptığını da paylaşıyor. ABD'li model sık sık spor yaptığı anlardan kısa videolar paylaşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
çatlak izi Ashley Graham

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