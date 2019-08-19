Ashley Graham yine şaşırtmadı! Bu kez çatlak izlerini paylaştı

ABD'li model ve TV sunucusu Ashley Graham'ın vücudunu ne kadar çok sevdiğini ve kendine güvendiğini biliyoruz. Sosyal medyada sık sık kadınlara vücudunuzu sevin mesajı veren Graham, bu kez hamileliği ile gündeme gelmeye başladı.

Vücudundaki çatlak izlerini Instagram hesabında paylaşan Graham fotoğrafına 'aynı ama biraz farklı' notunu düştü.

Ashley, fotoğrafını paylaşır paylaşmaz çoğu kadın takipçisinden övgü dolu mesajlar aldı. İşte gelen yorumlardan birkaçı...

'Ben de hamileyim ve vücudum birçok değişikliğin içinde. Senin fotoğrafınla karşılaşmak yalnız olmadığımı hissettirdi. Buna gerçekten ihtiyacım vardı.'

'İşte güzellik ve gerçeklik. Bizim gibi olman cesaret veriyor'

'Kendimi güçlü hissediyorum Ashley.'

Ashey, 8 milyonu aşkın takipçisiyle hamileliğinde neler yaptığını da paylaşıyor. ABD'li model sık sık spor yaptığı anlardan kısa videolar paylaşıyor.



