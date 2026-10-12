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Bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor! Tek malzeme yetiyor

Çay ve kahve nedeniyle bardakların içinde oluşan kahverengi lekeleri temizlemek bazen oldukça zor olabiliyor. Bulaşık makinesinde yıkamak bile bu lekeleri çıkarmaya yetmeyebiliyor. Ancak mutfakta bulunan basit bir malzemeyle bardakları kısa sürede yeni gibi yapmak mümkün.

Bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor! Tek malzeme yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Çay, kahve ve sıcak çikolatanın içinde bulunan tanenler, bardakların yüzeyindeki mikroskobik gözeneklere tutunarak kahverengi lekelere neden oluyor. Bu lekeler kurudukça daha inatçı hale geliyor ve temizlenmeleri zorlaşıyor.

Creative Contessa Designs'ın kurucu ortağı ve kendin yap uzmanı Melissa, bardaklardaki lekeleri çıkarmak için karbonat kullanılmasını öneriyor.

Bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor! Tek malzeme yetiyor 1

Melissa, lekeli bardağa biraz karbonat dökülmesini, macun kıvamı elde edene kadar az miktarda su eklenmesini ve ardından karışımın lekeli bölgeye uygulanmasını tavsiye ediyor. Karışım, elle veya bir fırça yardımıyla yüzeye hafifçe sürülerek lekelerin çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Karbonatın hafif aşındırıcı özelliği, kahverengi lekelerin yüzeyden uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Böylece uzun süre ovalamaya veya güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmaya gerek kalmıyor.

Bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor! Tek malzeme yetiyor 2

KARBONATLA BARDAK LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Bardaklardaki kahverengi lekeleri çıkarmak için şu adımları uygulayabilirsiniz.

  • Karbonat ekleyin: Lekeli bardağın içine 1-2 çay kaşığı karbonat dökün.
  • Az miktarda su ilave edin: Biraz ılık su ekleyerek koyu kıvamlı bir macun hazırlayın.
  • Lekeli bölgeyi ovalayın: Bir bez yardımıyla karışımı lekelere yaklaşık 30 saniye boyunca nazikçe sürün.
  • 5 dakika bekleyin: Karbonatlı karışımın lekeli yüzeyde beklemesini sağlayın.
  • Bardağı yıkayın: Bekleme süresinin ardından bardağı bulaşık deterjanıyla normal şekilde yıkayın.

İnatçı lekeler tamamen çıkmadıysa aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Karışımı biraz daha uzun süre bekletmek de lekelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

BARDAKLARI YIKAMAK İÇİN BEKLEMEYİN

Çay ve kahve lekelerinin oluşmasını önlemek için bardakları kullandıktan hemen sonra yıkamak öneriliyor. İçecek kalıntıları kurudukça lekeler yüzeye daha sıkı tutunabiliyor ve temizlenmeleri zorlaşabiliyor.

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Leke dizisi Çay kahve bardak kupa
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