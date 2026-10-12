Bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor! Tek malzeme yetiyor

Çay, kahve ve sıcak çikolatanın içinde bulunan tanenler, bardakların yüzeyindeki mikroskobik gözeneklere tutunarak kahverengi lekelere neden oluyor. Bu lekeler kurudukça daha inatçı hale geliyor ve temizlenmeleri zorlaşıyor.
Creative Contessa Designs'ın kurucu ortağı ve kendin yap uzmanı Melissa, bardaklardaki lekeleri çıkarmak için karbonat kullanılmasını öneriyor.
Melissa, lekeli bardağa biraz karbonat dökülmesini, macun kıvamı elde edene kadar az miktarda su eklenmesini ve ardından karışımın lekeli bölgeye uygulanmasını tavsiye ediyor. Karışım, elle veya bir fırça yardımıyla yüzeye hafifçe sürülerek lekelerin çıkarılmasına yardımcı oluyor.
Karbonatın hafif aşındırıcı özelliği, kahverengi lekelerin yüzeyden uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Böylece uzun süre ovalamaya veya güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmaya gerek kalmıyor.
Bardaklardaki kahverengi lekeleri çıkarmak için şu adımları uygulayabilirsiniz.
İnatçı lekeler tamamen çıkmadıysa aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Karışımı biraz daha uzun süre bekletmek de lekelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.
Çay ve kahve lekelerinin oluşmasını önlemek için bardakları kullandıktan hemen sonra yıkamak öneriliyor. İçecek kalıntıları kurudukça lekeler yüzeye daha sıkı tutunabiliyor ve temizlenmeleri zorlaşabiliyor.
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