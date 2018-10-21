Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde akıntıya kapılan genç kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'ne gelen Ferdi Karataş (16) ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla nehre açıldı.
Kayığı bırakan gençler karşı kıyıda balık tutmaya başladı. Bir süre sonra kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapıldı.
Karataş'ın suda sürüklendiğini gören arkadaşları yardım çabalarının sonuçsuz kalması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, suda kaybolan Karataş'ı bulmak için çalışma başlattı.
Sonuçsuz kalan arama çalışmalarına, yarın sabah devam edileceği öğrenildi.
İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum