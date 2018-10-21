Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde akıntıya kapılan genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'ne gelen Ferdi Karataş (16) ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla nehre açıldı.

Kayığı bırakan gençler karşı kıyıda balık tutmaya başladı. Bir süre sonra kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapıldı.

Karataş'ın suda sürüklendiğini gören arkadaşları yardım çabalarının sonuçsuz kalması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, suda kaybolan Karataş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Sonuçsuz kalan arama çalışmalarına, yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

