Aşı ol, kanserden korun

Jinekolog Nagihan Saz, kadınlarda siğil, rahim ağzı, anüs, vajen ve vulva; erkeklerde de siğil, penis ve anüs kanserine yol açabilen human papilloma virüsünden aşıyla korunabileceğini söyledi.

Kısaca, HPV denilen virüs kadınlarda siğil, rahim ağzı, anüs, vajen ve vulva; erkeklerde de siğil, penis ve anüs kanserine yol açabiliyor. Jinekolog Op. Dr. Nagihan Saz, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açtığı bilinen, human papilloma virusunun kadınlar kadar erkekleri de etkilediğini söyledi. İnsanların yüzde 80’inin hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaştığını belirten Opr. Dr. Saz, “Bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu virüsü yener, ancak bazılarında uzun süre kalır ve o zaman hastalıklara yol açabilir. İki cins de bu virüsten ve neden olacağı kanserlerden aşıyla korunabilir” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nagihan Saz, 100’den fazla tipi olan HPV’nin ayrıca dil, boğaz ve bademcikte de kansere yol açabildiğini belirterek, “Risk faktörleri; çok erken yaşlarda cinsel aktivitenin başlaması, birden çok partnerle birlikte olmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları geçirmiş olmak, sigara içmek ve bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır” diye konuştu.