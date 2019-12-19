Aşı reddi her geçen gün artıyor kızamık ve çocuk felci yaşanacak

Türkiye ve dünyada her geçen gün artan aşı reddi ile ilgili değerlendirmede bulunan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yasin Doğrusoy, aşılama oranının düşmesi durumunda çocuk felci ve kızamık hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalık oranında da artış yaşanacağına dikkat çekti.

Artan aşı reddinin, bireysel bir tercih olsa da aslında toplum sağlığını doğrudan etkilediğine değinen Doğrusoy, “Aşılanmamış her bebek, topluma salgın hastalıkları yayma riski taşıyor. Bulaşıcı hastalıklar, asırlar boyunca insanlığın gündeminde yer almış ve almaya devam etmektedir. İnsanların kitlesel biçimde hastalanmasına ve ölümüne yol açan bu hastalıklarla mücadele, sağlık politikalarının ve sağlık alanındaki araştırmaların her zaman önemli bir gündemini oluşturmuştur. Korunmaya yönelik geliştirilen yöntem ve teknikler hızla ve somut olarak hastalıklarla mücadele edebilmenin araçları olmuştur. Bu kapsamda aşılar, hem koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli simgelerinden hem de yirminci yüzyılın en önemli halk sağlığı kazanımlarından birisidir. Aşılar, çocuk ölümlerini azaltma aracı olarak önerilmesinden bu yana etkili bir biçimde beklentileri gerçekleştirmişlerdir. UNICEF verilerine göre aşı ile önlenebilir altı hastalık (boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci, verem) nedeniyle olan çocuk ölümlerinin sayısı 1989’da 5 milyon dolayında iken, bugün bu altı hastalıktan ölüm yılda yalnızca 100 bin dolayındadır” dedi.