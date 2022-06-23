Asıl faydası kabuğunda çıktı! Sarımsak kabuklarını çöpe atan pişman oluyor

Sarımsak, doğal antibiyotik olarak adlandırılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsağı yemeklerin içine katabilir veya tek başına tüketebilirsiniz. Sarımsak kabukları da en az sarımsağın kendisi kadar faydalı. Sarımsak kabuklarını çöpe atıyorsanız öğrendiklerinizden sonra pişman olacaksınız.

ENFEKSİYON KARŞITI

Sarımsak kadar sarımsak kabuğu da çok etkili bir enfeksiyon karşıtıdır. Bir numaralı doğal antibiyotik olan sarımsak ilaç kadar etkilidir. Sarımsak kabukları da şifa dolu içeriği ile sağlığınıza sağlık katıyor. Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte bilmeniz gerekenler...

SARIMSAK KABUĞUNUN FAYDALARI

Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları ve sapları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip

Uzmanlar, kabukların atılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Sarımsağın kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan "quercetin, yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunarak iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı oluyor.

SARIMSAK KABUKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sarımsak kabuklarını kolayca tüketmenin birçok farklı yöntemi var.

Sarımsak kabuğu çayı demleyebilirsiniz.

Bitki çaylarına birkaç parça ekleyebilirsiniz.

Sarımsak kabuklarını kaynatıl süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz

Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.



