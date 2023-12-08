Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Boğaz ağrınızı anında kesecek

Kış mevsiminin en lezzetli meyvesi olan nar sadece içindeki tanecikleri ile değil dış kabuğu ile de oldukça faydalı. Yıllardır bilmeden çöpe attığımız nar kabuklarının faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Kalp sağlığından, kansere kadar pek çok faydası olan narın kabukları da tam bir şifa deposu.

Nar kabuğu faydaları tıpku meyvesi gibi saymakla bitmiyor. Yüksek oranda C vitamini içeren nar kabuğu C vitamini eksikliğinden kaynaklı birçok hastalığa iyi geliyor. Bu sebeple özellikle kış aylarında yaşanan grip, bronşit, boğaz ağrısı gibi hastalıklar için oldukça etkili.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Nar kabuğu, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu da hastalıklara karşı vücudun direncin artmasını sağlıyor.

Nar kabuğu ayrıca, içerdiği antioksidanlar sayesinde iltihaplanmayı azaltır. Bu özellik, özellikle romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıkların hafifletilmesine yardımcı olur.

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir fincan çay için 100 gram kaynatılmış suya 2 gram nar kabuğu atabilirsiniz ve 15 dakika kadar bekletip, tüketebilirsiniz.

Daha etkili ve farklı bir çay denemek isterseniz, kurutulmuş kabukları yarım saat kaynamış suda bekletebilir ve daha sonra içerisine 1 kaşık kimyon tohumu, yarım bardak kefir ve bir tutam kaya tuzu da ilave edebilirsiniz.

