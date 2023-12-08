KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Boğaz ağrınızı anında kesecek

    Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Boğaz ağrınızı anında kesecek

    08.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Soğuk havaların etkisini artırmaya başlamasıyla birlikte grip salgını da başladı. Halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük ve ateş ile kendini belli eden grip için doğal yöntemler arayanlar nar kabuğunun faydalarını duyunca çok şaşıracak. Yıllardır çöpe attığımız nar kabuğunu çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün.

    Kış mevsiminin en lezzetli meyvesi olan nar sadece içindeki tanecikleri ile değil dış kabuğu ile de oldukça faydalı. Yıllardır bilmeden çöpe attığımız nar kabuklarının faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Kalp sağlığından, kansere kadar pek çok faydası olan narın kabukları da tam bir şifa deposu.

    nar 4

    Nar kabuğu faydaları tıpku meyvesi gibi saymakla bitmiyor. Yüksek oranda C vitamini içeren nar kabuğu C vitamini eksikliğinden kaynaklı birçok hastalığa iyi geliyor. Bu sebeple özellikle kış aylarında yaşanan grip, bronşit, boğaz ağrısı gibi hastalıklar için oldukça etkili.

    nar 1

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    Nar kabuğu, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu da hastalıklara karşı vücudun direncin artmasını sağlıyor.

    nar 5

    Nar kabuğu ayrıca, içerdiği antioksidanlar sayesinde iltihaplanmayı azaltır. Bu özellik, özellikle romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıkların hafifletilmesine yardımcı olur.

    nar 2

    NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Bir fincan çay için 100 gram kaynatılmış suya 2 gram nar kabuğu atabilirsiniz ve 15 dakika kadar bekletip, tüketebilirsiniz.

    nar 3

    Daha etkili ve farklı bir çay denemek isterseniz, kurutulmuş kabukları yarım saat kaynamış suda bekletebilir ve daha sonra içerisine 1 kaşık kimyon tohumu, yarım bardak kefir ve bir tutam kaya tuzu da ilave edebilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Güçlü bir bağışıklık kışın beslenmede bunlara dikkat!Güçlü bir bağışıklık kışın beslenmede bunlara dikkat!
    Etkisine şaşıracaksınız: 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!Etkisine şaşıracaksınız: 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!
    Aralık ayının en şanslı burçları! Aşk, kariyer ve para sizinle olacakAralık ayının en şanslı burçları! Aşk, kariyer ve para sizinle olacak
    Anahtar Kelimeler:
    nar nar kabuğu faydaları nar çayı nasıl yapılır Kalp‎ iltihap kimyon tohumu
    En Çok Okunan Haberler
    O kazadan sonra siparişlerde yeni dönem!

    O kazadan sonra siparişlerde yeni dönem!

    Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

    Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

    "Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

    "Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

    Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün

    Asıl faydası kabuğundaymış... Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün

    Aralık ayının en şanslı burçları! Aşk, kariyer ve para sizinle olacak

    Aralık ayının en şanslı burçları! Aşk, kariyer ve para sizinle olacak

    Etkisine şaşıracaksınız: 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!

    Etkisine şaşıracaksınız: 2 dakikada tüm ödemlerinizden kurtulun!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

    Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

    Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

    13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

    13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.