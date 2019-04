Aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ceylan Aşireti mensubunun 30 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü dayanışma yemeği için 30 kuzu ile 1 dana kesildi. Aşiret mensupları yemekte yaklaşık 400 kilo et ile Şanlıurfa'nın geleneksel pilav ve tatlılarıyla ziyafet çekti.

Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi’ndeki bir ara sokakta, Ceylan Aşireti’nden İsa ve İsmail Ceylan tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ile aşiret mensubu yaklaşık bin kişi katıldı. Yemek için 30 kuzu ile 1 dana kesildi. Davetliler, Şanlıurfa mutfağına özgü kavurma, kelle, pilav ve tatlı sunumlarıyla ziyafet çekti. Yemekte 400 kilo et tüketildi. Ceylan Aşireti lideri İsa Ceylan, 1989 yılından bu yana yerel seçimler sonrasında dayanışma yemeği düzenlediklerini belirterek, "Bu yemeklerle siyaset üstü birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz" diye konuştu.

