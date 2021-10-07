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  4. Bitmeyen regl ağrılarına son! Bu önerilerle regl ağrılarınızdan kurtulacaksınız

Bitmeyen regl ağrılarına son! Bu önerilerle regl ağrılarınızdan kurtulacaksınız

06.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl ağrılarına dayanmak birçok kadın için çok zor. Eğer artarak devam eden regl ağrılarınız varsa, altında başka sorunlar da olabilir. Bu yüzden zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız. Neyse ki bu ağrıların etkisini azaltmak için evde yapabileceğiniz şeyler de var. İşte aşırı regl ağrısı çekenler için öneriler...

Bitmeyen regl ağrılarına son! Bu önerilerle regl ağrılarınızdan kurtulacaksınız

Regl ağrıları, her kadında farklı şiddette olabiliyor. Bazıları regl olduğu dönemde ağrı bile hissetmezken, bazıları ise dayanması çok zor olan regl ağrılarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Eğer aşırı regl ağrısı çeken biriyseniz sizin için araştırdığımız 5 öneriyi uygulayarak bu ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

1. SICAK SU TORBASI UYGULAYIN

Regl ağrılarından kurtulmanın en etkili yollarından biri sıcak su torbası kullanmak. Özellikle kış aylarında vücudunuz normalden daha fazla üşüdüğü için karnınızın üzerine sıcak su torbası koymanız, regl ağrılarınızın büyük ölçüde azalmasını sağlar. Sıcak su torbanız yoksa bir havluyu ısıtarak da kullanabilirsiniz.

2. BİTKİ ÇAYLARI İÇİN

Regl ağrısı çektiğiniz dönemlerde mutlaka ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olan bitki çaylarını tüketmelisiniz. Bunun için rezene, papatya ya da zencefil gibi çaylardan birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca birden fazla bitkinin karıştırılmasıyla elde edilen özel gün çaylarını da marketlerden alabilirsiniz.

3. KISA SÜRELİ YÜRÜYÜŞLERE ÇIKIN

Sizi fazla zorlamayacak kısa süreli yürüyüşlere çıkarak regl ağrılarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz. Yürüyüş yapmayı düzenli bir hale getirirseniz aşırı regl ağrılarınızın bir süre sonra yok olduğunu göreceksiniz.

4. BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Regl dönemlerinizde beslenmenize de dikkat etmelisiniz. Bu dönemde çok yağlı ve tuzlu gıdalar yerine sindirimi kolay ve lifli gıdaları tercih ederek regl ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Şeker ihtiyacınızı ise hurma gibi doğal şekere sahip yiyecekler ile karşılayabilirsiniz.

5. AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ OLAN YAĞLARLA MASAJ YAPIN

  • Reglin neden olduğu kas kramplarını azaltmak için bu bölgelere ağrı kesici etkisi olan lavanta ve gül yağı gibi uçucu yağlarla 15-20 dakika masaj yapın.

  • Masajı bitirdikten sonra dizlerinizi karnınıza doğru çekin ve bir süre o şekilde yatın.

  • Böylece karın kaslarınız gevşemiş ve masaj yağı etkisini daha çabuk göstermiş olur.
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