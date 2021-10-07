Bitmeyen regl ağrılarına son! Bu önerilerle regl ağrılarınızdan kurtulacaksınız

Regl ağrıları, her kadında farklı şiddette olabiliyor. Bazıları regl olduğu dönemde ağrı bile hissetmezken, bazıları ise dayanması çok zor olan regl ağrılarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Eğer aşırı regl ağrısı çeken biriyseniz sizin için araştırdığımız 5 öneriyi uygulayarak bu ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.
Regl ağrılarından kurtulmanın en etkili yollarından biri sıcak su torbası kullanmak. Özellikle kış aylarında vücudunuz normalden daha fazla üşüdüğü için karnınızın üzerine sıcak su torbası koymanız, regl ağrılarınızın büyük ölçüde azalmasını sağlar. Sıcak su torbanız yoksa bir havluyu ısıtarak da kullanabilirsiniz.
Regl ağrısı çektiğiniz dönemlerde mutlaka ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olan bitki çaylarını tüketmelisiniz. Bunun için rezene, papatya ya da zencefil gibi çaylardan birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca birden fazla bitkinin karıştırılmasıyla elde edilen özel gün çaylarını da marketlerden alabilirsiniz.
Sizi fazla zorlamayacak kısa süreli yürüyüşlere çıkarak regl ağrılarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz. Yürüyüş yapmayı düzenli bir hale getirirseniz aşırı regl ağrılarınızın bir süre sonra yok olduğunu göreceksiniz.
Regl dönemlerinizde beslenmenize de dikkat etmelisiniz. Bu dönemde çok yağlı ve tuzlu gıdalar yerine sindirimi kolay ve lifli gıdaları tercih ederek regl ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Şeker ihtiyacınızı ise hurma gibi doğal şekere sahip yiyecekler ile karşılayabilirsiniz.
Reglin neden olduğu kas kramplarını azaltmak için bu bölgelere ağrı kesici etkisi olan lavanta ve gül yağı gibi uçucu yağlarla 15-20 dakika masaj yapın.
Masajı bitirdikten sonra dizlerinizi karnınıza doğru çekin ve bir süre o şekilde yatın.