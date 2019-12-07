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Aşırı sağcı İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için Nutella'ya boykot çağrısı yaptı

07.12.2019 00:03 | Son Güncelleme

İtalya'nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi. Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 70'ini karşıladığı fındığın, en büyük alıcısı konumunda İtalyan Ferrero şirketi bulunuyor.

Aşırı sağcı İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için Nutella'ya boykot çağrısı yaptı

İtalya'nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi ve boykot çağrısı yaptı.

Salvini, Ağustos ayında partisinin pozisyonunu güçlendirmek için gidilen seçimde hükümeti kaybetmişti.

Başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmak zoruna kalan Salvini, ülkenin gıda ürünlerini, "önce İtalya" ifadesiyle sık sık siyasi propaganda aracı yapıyor.

Kakaolu fındık kreması Nutella'yı artık sevmediğini söyleyen Salvini, ürünün sahibi Ferrero şirketine İtalyan fındığı kullanma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 70'ini karşıladığı fındığın, en büyük alıcısı İtalyan Ferrero şirketi.

Söz konusu çıkışı ülkenin kuzeyindeki Ravenna kentinde yapan Salvini, "Nutella'da Türk fındığı kullanıldığını öğrendim, ben İtalyan ürünleri kullanan şirketlere yardımcı olmayı tercih ediyorum" dedi.

Sağ politikacılar tarafından da eleştirildi

İtalya, dünya üretiminin yüzde 20'si ile Türkiye'nin ardından ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Salvini sonrasında Twitter hesabı üzerinden Nutella için yaptığı açıklamayı yumuşattı ve şirkete İtalyan çiftçileri destekleme ve "İtalyan ürünleri kullanma" çağrısı yaptı.

Ancak bu açıklamalar Salvini'nin İtalyan siyasetindeki koalisyon ortakları tarafından da alaya alındı.

Eski Başbakan Matteo Renzi, Salvini'yi ulusal meseleleri görmezden gelmekle eleştirdi.

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