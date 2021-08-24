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Aşırı sağcı Proud Boys'un liderine Black Lives Matter bayrağı yaktığı için 155 gün hapis cezası

24.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 ABD başkanlık seçimleri sonrası Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) eylemcilerine ait bir flamayı çaldıktan sonra ateşe veren aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio altı ay hapse mahkum edildi.

Aşırı sağcı Proud Boys'un liderine Black Lives Matter bayrağı yaktığı için 155 gün hapis cezası

ABD'de Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) eylemcilerine ait bir bayrağı yakan aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio, 155 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Washington DC'de yargılanan Enrique Tarrio, Black Lives Matter protestoları sırasında bayrağı yaktığını kabul etmişti.

Dünkü son duruşmaya video konferans yöntemi ile katılan Tarrio, yaptığının "hiçbir bahanesi olamayacağını", eylemlerinin "yanlış" olduğunu söyledi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Harold Cushenberry ise Tarrio'nun beyanının "ikna edici olmadığını" söyledi.

Yargıç Cushenberry, Tarrio'nun eylemleri ile "açıkça ve kasıtlı olarak fazla ileri gittiğini" belirtti.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 12 Aralık'taki protestolarda Tarrio ve Proud Boys'un diğer üyeleri, siyahların tarihinde önemli yer tutan Asbury United Metodist Kilisesi'ndeki bayrağı çalarak yakmıştı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanması sonrası Donald Trump destekçileri protesto gösterileri düzenlemişti.

Geçen yıl Aralık ayında düzenlenen Black Lives Matter protestoları barışçıl şekilde devam ederken, aşırı sağcı grupların karşı protestoları nedeniyle bazı noktalarda arbede yaşanmıştı.

Washington DC polisi, yaşanan olaylarda dört kiliseye zarar verildiği, 30'tan fazla kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polis, Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni bastığı 6 Ocak'tan iki gün önce Enrique Tarrio'yu gözaltına almış, Tarrio'nun arabasında silah şarjörü de bulmuştu.

Tarrio, Capitol Hill'deki protestolar öncesi, daha sonra kaldırılan sosyal medya uygulaması Parler üzerinden bir duyuru yaparak, Proud Boys'un da gösterilere "rekor düzeyde katılacağını" duyurmuştu.

Proud Boys kimdir?

Trump destekçisi ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, sıklıkla sokak çatışmalarında yer alan Proud Boys adlı grup 2016'da Kanada-İngiltere vatandaşı sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından kuruldu.

ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI), Proud Boys'u, "beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan radikal bir grup" olarak tanımlıyor.

Tarrio, 2018'de grubun lideri seçilmişti.

Amerikan basınında, Pazar günü bazı grup üyelerinin Oregon eyaletindeki Portland şehrinde katıldığı protestolarda silahlı çatışma çıktığı, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

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