Aşırı tüy sorunu yaşayan kadınlar dikkat! Nedeni yumurtalık kisti olabilir

Kadınların en büyük kozmetik ihtiyaçlarından biri tüylerinden kurtulmaktır. Vücut fonksiyonları normal çalışan kadınlar; ince, kısa, renksiz ve yaygın halde bulunan bu tüylerden kurtulmak için sürekli olarak özel bir çaba harcarlar. Ancak bazı kadınlar ve genç kızlar, vücutlarının belli bölgelerinde çok daha yoğun bir tüylenme sorunu yaşarlar.

GENETİK Mİ, HORMONAL Mİ?

Erkek bedeninde normal olarak kabul edilen favori, sakal, bıyık, çene altı, göbek çevresi, meme etrafı, bacak iç yüzü, sırt, popo bölgesindeki tüylenmenin kadınlarda görülmesi hirsutizm bulguları arasında yer alıyor. Ancak ön kol ve bacak alt kısım tüylenmeler genetik kabul ediliyor ve fazla olması hirsutizm göstergesi sayılmıyor. Doç. Dr. Osman Temizkan, her kadında az miktarda var olan erkeklik hormonunun (androjen) artışı ya da bu hormona karşı kıl köklerinin duyarlılığının değişmesinin hirsutizme neden olduğunu belirtiyor.

EN SIK GÖRÜLEN NEDEN POLİKİSTİK OVER

Aşırı tüylenmeye neden olan fazla miktarda androjen hormonu, polikistik yumurtalıklarda veya böbrek üstü bezinde salgılanıyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini belli eden polikistik over sendromu üreme çağında kadınlarda en sık görülen önemli sorunların başında geliyor. Öyle ki, yumurtlamayı engelleyerek kısırlığa yol açabiliyor, ayrıca hipertansiyon gibi önemli hastalıklara da zemin hazırlıyor. En önemli belirtilerinden biri adet düzensizliği ve aşırı tüylenmedir. Polikistik over sendromu görülen kadınların yüzde 63’ünde kıllanma artışı görülüyor. Erken tanı konulan ve gerekli önlemler alınan polikistik over sendromlu kadınlarda başarılı tedavi oranları oldukça yüksek.