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"Asistan eğitimine değer verilecek"

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: - "Sağlık hizmetinde sunum kalitesinin artırılması için asistan eğitimine değer verilecek. Fiziksel mekanlarda iyileştirme yapıldıktan sonra afiliasyon yapılacak"

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "Sağlık hizmetinde sunum kalitesinin artırılması için asistan eğitimine değer verilecek. Fiziksel mekanlarda iyileştirme yapıldıktan sonra afiliasyon yapılacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven başkanlığında, "Afiliye Üniversite Hastane Başhekimleri ve Tıp Fakültesi Dekanları Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Bilkent Hizmet Kampüsü Kongre ve Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven, Halil Eldemir, Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Arslan Kağan Arslan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, 28 afiliye üniversitenin tıp fakültesi dekanları ve 28 afiliye hastane başhekimleri katıldı.

Afiliasyon konusunda hastane başhekimlerinin talep ve önerilerinin gündeme geldiği toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "Sağlık hizmetinde sunum kalitesinin artırılması için asistan eğitimine değer verilecek. Fiziksel mekanlarda iyileştirme yapıldıktan sonra afiliasyon yapılacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Afiliasyon Daire Başkanlığı kurulması, eğitim ve hizmet sunum kalitesinin artırılması, asistan eğitiminin desteklenmesi, sağlık hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasına önem verilmesi konuları ele alındı.

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