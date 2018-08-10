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Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Asit erozyonu pek çok kişinin dikkat etmediği bir mevzu. Dişlerin en büyük tehdidi olan asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri günlük hayatın içinde aramak gerekiyor. Asit erozyonu tedavisi için ne yapmak gerekiyor?

Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

Sıcak geçen yaz aylarında serinlemek için soğuk içeceklere ve buz gibi meyvelere sığınıyoruz. Ancak zararını bilmememize rağmen bir türlü vazgeçmediğimiz asitli içecekler ve içinde barındırdığı asit sebebiyle dişlere zarar veren meyve ve meyve suları sandığımızdan daha büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle de yaz aylarında tüketimi artan asitli içecekler ve çeşitli besinlerin dişlerde sarı tabakayı ortaya çıkardığını vurgulayan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, asit erozyonunun sebep olduğu zararları anlatıyor.

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DİŞLERİ BEKLEYEN BÜYÜK SORUN; ASİT EROZYONU

Vücudumuzdaki en sert ve dayanıklı madde olan diş minesi, çeşitli sebeplerden dolayı deformasyona uğrar. Diş minesinin aşınması anlamına gelen asit erozyonunun yaşanmasında, yaşam tarzının önemli etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Her yaştan kişiyi tehdit eden asit erozyonu, asitli yiyecek ve içeceklerin dişle teması sonucunda diş minesi yüzeyinin yumuşaması ile ortaya çıkar. Zamanla bu asidik yumuşama önemli bir aşınmaya ve dolayısıyla da diş minesinin kalınlığının azalmasına yol açarak dişin dokusu, şekli ve görünümünde değişime ve diş hassasiyetinin artmasına neden oluyor.

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ASİT EROZYONU BELİRTİLERİ:

Dişlerde transparanlık,

Renk değişikliği,

Diş yüzeyinde meydana gelen aşınmalar,

Çatlaklar,

Çiğneme yüzeyinde boşluk ve çukurlar,

Dişlerde hassasiyet.

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BAZI GIDALAR TEHLİKE YAYIYOR

Günümüzde artık insanlar yaşam tarzı, sağlık ve beslenme konularında daha fazla bilinçliler. Daha az şeker ve yağ seçenekleriyle, modern beslenme alışkanlıkları geçmişe nazaran daha sağlıklı. Ancak modern beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak tüketilen bazı yiyecek ve içecekler yüksek düzeyde asit içermesi sebebiyle dişlerde geri dönülmez bir hasara yol açabilir.

EN ÇOK GAZLI İÇECEKLER ZARAR VERİYOR

Son zamanlarda sağlıklı ve besleyici olmaları sebebiyle meyve suları, düşük kalorili ve yağ oranı düşük yiyecek ve içecekler sıklıkla tercih ediliyor. Fakat birçok meyve ve meyve suyunda, çayda, sirkede, şekerli veya şekersiz gazlı içeceklerde bulunan asit diş minesinin yüzeyinin yumuşamasına ve zamanla diş minesinin aşınmasına sebep oluyor. Bu nedenle özellikle asitli içeceklerden uzak durulması diş sağlığı bakımından çok önemlidir.

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PİŞİRME YÖNTEMLERİNE DİKKAT

Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, modern pişirme trendlerinin de yiyeceklerin içindeki asidi etkileyebileceğine dikkat çekti. Örneğin, İngiltere’de yapılan bir araştırma; kabak, soğan ve biber gibi sebzelerin fırında pişirilmesinin bu sebzelerdeki asidi, haşlama ve kısık ateşte pişirme gibi geleneksel tekniklere oranla arttırdığını ortaya koymuştur.

YEMEKTEN HEMEN SONRA DİŞ FIRÇALAMAK ÇOK YARARLI

Modern yaşamın diğer gereklilikleri de dişlerde asit erozyonu oluşturma riskini arttırıyor. Bembeyaz dişlere sahip olma modası piyasada ciddi biçimde aşınmaya yol açan diş macunlarının artmasına yol açıyor. Aşınmaya yol açan diş macunları ve özellikle yemeklerden hemen sonra dişlerin fırçalanması ile yüksek derecede asit içeren yiyecek ve içeceklerin tüketiminin bir araya gelmesi, asit erozyonunun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyor.

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ZAMANLA DİŞLERİN SARI TABAKASI ORTAYA ÇIKIYOR

Asit erozyonunun ilk safhalarında dişlerin parlaklığı ya da görünümünde yüzeyin aşınmasına bağlı olarak değişim gözleniyor. Diş minesi aşındıkça, minenin altındaki dentin gözle görülebilir duruma geliyor. Bu da dişlerin daha sarı renkte görünmesine, ayrıca sıcak ve soğuk yiyecek, içeceklere karşı daha hassas olmasına sebep olabiliyor. Asit erozyonu daha ciddi boyutlara ulaştığında ise, dişlerde belirgin sarı lekelere, şeffaflığa, diş uçlarında çatlaklara, daha fazla hassasiyete ve diş yüzeyinde ufak oyuklara sebep olabiliyor.”

DİŞLERİNİZİ SERT FIRÇALAMAKTAN KAÇININ

Dişlerin sert ve hızlı fırçalanması ile diş etleri zarar görür. Dişlerdeki dentin ve enamel adlı tabakaların aşınmasına neden olur. Asit erozyonunun etkilerinin geri döndürülemez olduğunu vurgulayan Çağdaş Kışlaoğlu, diş muayenesi sırasında diş hekiminden asit erozyonunun belirtilerini mutlaka kontrol etmesini istememizi öneriyor.

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