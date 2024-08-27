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    4. Aşk sürprizlerine hazır olun! Ünlü Astrolog Dinçer Güner tarih vererek açıkladı: Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir

    Aşk sürprizlerine hazır olun! Ünlü Astrolog Dinçer Güner tarih vererek açıkladı: Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.08.2024 09:49
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    Astroloji bilimine göre Venüs ile Uranüs arasında üçgen açı oluşuyor. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşım ile bu hareketliliği yorumladı. Güner, etkisi 3 gün sürecek olan bu gökyüzü hareketliliğine göre romantik sürprizlerin kapıda olduğunu ve beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceğini vurguladı.

    Ünlü astrolog Dinçer Güner, etki süresi 3 gün sürecek olan Venüs ile Uranüs arasında gerçekleşen üçgen açı oluşumunu yorumladı. 26 Ağustos'ta Venüs ile Uranüs arasında oluşan üçgen açının etkisi 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte oluşabilecek güzel gelişmeleri ise Astrolog Dinçer Güner açıkladı.

    AŞK SÜRPRİZLERİNE HAZIR OLUN!

    Açıklamalarıyla dikkat çeken astroloji yorumcusu Dinçer Güner, "Venüs ile Uranüs arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 3 gün." diyerek yeni bir hareketlilikten bahsetti.

    MUM IŞIĞI SEVGİLİ AŞK

    "Romantik sürprizlerin kapıda olduğunu vurgulayan Güner, "Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Hani o sıradan giden ilişki bir anda heyecan dolu bir maceraya dönüşebilir ya da hiç beklemediğiniz bir anda, 'Vay canına, bu kim şimdi?' dedirtecek biriyle karşılaşabilirsiniz. Yani, romantik sürprizler kapıda!" dedi.

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    Dinçer Güner'in Venüs ile Uranüs arasında üçgen açıya dair yorumlarının devamı ise şu şekilde;

    "'Biraz farklı bir saç stili denesem mi?' veya 'Gardırobumda yenilikler yapmalıyım!' gibi fikirler aklınıza gelebilir. Ve en güzeli, bu değişiklikler çok da iyi sonuçlar verebilir.

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    Eski arkadaşlar bir kenara, yeni ve ilginç insanlarla tanışma fırsatları doğabilir. Sizi şaşırtan, ilginç hobileri olan ya da tamamen farklı bir hayat tarzına sahip insanlarla bir araya gelebilirsiniz

    aşk7

    Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin ki karşınızdaki kişi birden dengesizleşmesin!"

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    Dinçer Güner
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