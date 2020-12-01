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Aşk ve tutkulu günler geliyor... Yay Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı Yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Aralık ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Yay Burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu...

Aşk ve tutkulu günler geliyor... Yay Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aylık Aralık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yay Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Yay burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızda şartların ve koşulların hızlıca değiştiğini görebilir, hızlı bir süreç geçirebilirsiniz. İlişkiler ön planda olabilir, zihniniz daha çok ilişkilere, karşınızdaki kişilerin tavır ve düşüncelerine odaklı olabilir. Bu tarihten itibaren doğru denge kurmak her türlü ilişkide önemli olacak. Empati yaparken kendinizi yoksaymamalı, kendi düşüncelerinizi dile getirirken karşınızdakileri küçümsememelisiniz. Bu dönemin tuzağı kibir olacaktır.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Burcunuzda gerçekleşeceği için bu tarih ve civarı günlerde yaşamınızda önemli olaylar ve durumlarla karşılacaksınız. Bu tarih civarında yaşanan her deneyim ve olay, hayatınızda uzun vadeli yansımalara neden olacak. Bu sebeple alacağınız kararları iyi düşünmeli, uzun süredir kafa yorduğunuz konulara aksiyona geçmelisiniz. Fakat anlık kararlar sonrasında pişmanlık yaratabilir. Özellikle aşk hayatınızla ilgili çalışabilecek bir Tutulma olacak. Duygularınızı açıkça dile getirebilir, bir ilişki deneyimi içinde olabilir, duygusal paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Karmik ilişkiler ve ruh eşi deneyimleri olabilir.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızda ani ve önemli bitiş ve başlangıçlar yaşanabilir. Duygularınızın iyileştiğini görebilir, daha çok sevildiğinizi hissedebilir, sevginin sizi daha huzurlu birine dönüştürdüğünü fark edebilirsiniz. Bu tarihten itibaren her ilişki, sevgiden geçiyor olacak. Aileniz ve en yakınlarınız için fedakarlıklar yapabilirsiniz. Bir arkadaşlık ilişkisi, bu tarihten sonra ilişkiye dönebilir. Süregelen ilişkilerde ise uyum ve uzlaşmalar, ilişkinin geleceğine dair adımları işaret edebilir.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal konulara odaklanacak, hem madden hem ruhen güçlenmek isteyeceksiniz.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında krediler, borçlar, taksitler, vergiler ve ödemeler gündeminizde olabilir. Eğitimler ve yasal süreçler için para çıkışları olabilir. Kazanç getirecek yeni teklifler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Ortaklı yatırımlar içinde olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise cesaret ve açıklık önemli olacak. Arzular ve tutkular, bedensel paylaşımlar aşk ilişkilerinde daha önemli ve belirleyici olabilir. Maddi-manevi paylaşımlar gündemde.

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