Aşk ve tutkulu günler geliyor... Yay Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı yay burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yay burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yay burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aylık Aralık burçlarda yay burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yay Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Yay burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızda şartların ve koşulların hızlıca değiştiğini görebilir, hızlı bir süreç geçirebilirsiniz. İlişkiler ön planda olabilir, zihniniz daha çok ilişkilere, karşınızdaki kişilerin tavır ve düşüncelerine odaklı olabilir. Bu tarihten itibaren doğru denge kurmak her türlü ilişkide önemli olacak. Empati yaparken kendinizi yoksaymamalı, kendi düşüncelerinizi dile getirirken karşınızdakileri küçümsememelisiniz. Bu dönemin tuzağı kibir olacaktır.