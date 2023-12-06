Asker eğlencesinde kavga çıktı! 9 kişi tüfekle yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. ile oğlu E.K. aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru tüfekle ateş etti.

Kavgada, eğlencedeki M.K, G.Ö, Y.Ö, A.K, Y.E, G.K, F.Ö, L.H. ve G.K. tüfeklerden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K'yi gözaltına alırken babası M.Y.K'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor. (AA-İHA)





