HABER

'Askeralma Kanun Teklifi', Meclis'te kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

  TBMM Genel Kurulu'nda, yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, 17 ret oyuna karşı 335 oy ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, 17 ret oyuna karşı 335 oy ile kabul edildi. Kanunla askerlik süresi, 6 aya inerken, bedelli askerlik de sürekli hale getirildi.

'Askeralma Kanun Teklifi' üzerindeki görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta tamamlandı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkan vekilleri, 65 maddelik düzenlemenin oylamasından önce yerlerinde kısa konuşmalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı oylama sonucu teklif, kabul edildi. Teklif, 17 ret oyuna karşı 335 oyla yasalaştı. Köklü değişikliğe 1927'den sonra ilk kez gidilen kanun ile askerlik süresi 6 aya indi.

100 BİNDEN FAZLA ERE TERHİS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 6 ayı dolduran 100 binden fazla er, terhis olacak. Bedelli askerlik ise sürekli hale geldi. Bakaya ve yoklama kaçaklarına da bir kez bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildi. Yasa ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek durumun baş göstermesi halinde, kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları, cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olacak. Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre 1 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya cumhurbaşkanı karar verilebilecek. Belirlenen hizmet süresi, 6 aydan az olamayacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek. Bu sürenin sonunda ise terhis edilecek. Askerlik hizmetine böyle devam edenlerin vazgeçme talepleri de kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında, ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
Şehit anne ve babasını duygulandıran görüntüŞehit anne ve babasını duygulandıran görüntü
Türk Hava Yolları’ndan çocuk yolculara özel seyahat kitiTürk Hava Yolları’ndan çocuk yolculara özel seyahat kiti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.