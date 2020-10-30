Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kabataş ilçesinden Fatsa’ya askeri sülüs belgesini almayan giden Onur Yabul yönetimindeki otomobil Kuşkayası mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan kardeşi Umut Yabul ağır yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur Yabul hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken iki kardeşin askerlik için gerekli olan sülüs kağıtlarını almak için Fatsa’ya gittikleri öğrenildi. (İHA)



