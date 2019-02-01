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Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 15:03 | Son Güncelleme

YAKINLARI EVE BAYRAK ASTI Askeri birliğine teslim olamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Ateş'in Karataş ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı.

YAKINLARI EVE BAYRAK ASTI Askeri birliğine teslim olamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Ateş'in Karataş ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Evin yan tarafındaki depo binasında duvara yazılı olan 'Acılar masal olsun' yazısı ile 'Yiğit Haydar' yazıları dikkat çekti. İlçedeki çok sayıda esnaf da Haydar Ateş için iş yerlerine Türk bayrağı astı.

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