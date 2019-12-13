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Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:50 | Son Güncelleme

Samsun’da 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde askeri bando konseri ile coştu.Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibi tarafından 23 Nisan Ortaokulu öğrencilerine okul bahçesinde sürpriz bir konser verildi.

Samsun’da 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde askeri bando konseri ile coştu.
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibi tarafından 23 Nisan Ortaokulu öğrencilerine okul bahçesinde sürpriz bir konser verildi. Her cuma günü çalan son zille İstiklal Marşı okuyup evlerine dağılan öğrenciler bu kez karşılarında askeri bando ekibini buldu.
Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibi okula otobüsle gelerek okul bahçesinde bekleyen öğrencilere sürpriz yaptı. Okul bahçesinde İstiklal Marşı’nı okumak için toplanan öğrenciler önce yapılan konserlerle eğlendi. Daha sonra bando ekibinin çaldığı İzmir Marşı ve Hayat Bayram Olsa gibi parçalarla coşku dolu anlar yaşadı. Her pazartesi ve cuma günleri okudukları İstiklal Marşı’nı ise bu kez askeri bando eşliğinde söylediler.
Etkinlikle ilgili okulla iletişime geçildiği ancak havaların kötü olması sebebiyle bir iptal durumu olabileceği için öğrenciler üzülmesin diye haber verilmediği böylece bu şekilde bir sürpriz yaşandığı öğrenildi. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibinin ziyaretinden mutluluk duyan çocuklar konser sonunda asker ağabeyleriyle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra okul tarafından takdim edilen çiçekle sürpriz etkinlik son buldu.

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