HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askeri öğrencilere işkence yaptığı iddia edilen FETÖ sanığı eski komutana verilen beraat kararı bozuldu

Askeri öğrencilere işkence yaptığı iddia edilen FETÖ sanığı eski komutana verilen beraat kararı bozuldu

29.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyanın yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Van Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi, meslekten ihraç edilen eski Tuşba İlçe Jandarma Komutanı N.K'ye, askeri öğrencilere eğitim adı altında işkence yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada verilen "beraat" kararını bozdu.

BAM 2. Ceza Dairesi, Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında mahrem yapılanma içinde yer aldığı iddiasıyla eski yüzbaşı hakkında Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararına yönelik istinaf başvurusunu karara bağladı.

Daire, yerel mahkemenin karara bağladığı dosyaya ilişkin, "sanığın teknik olarak örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock programını kullanıp kullanmadığının tespiti açısından alanında uzman bilirkişilerce inceleme yaptırılması gerekliliğinin gözetilmediği" görüşüne yer verdi.

Müşteki M.N.A'nın ilk derece mahkemede yeniden dinlenerek 2009'da Kara Harp Okulu intibak kampının ve müştekide oluşan topuk kırığı tedavisinin nerede yapıldığının ortaya konulması gerektiği bildirilen kararda, tüm tedavi kayıtlarının eksiksiz olarak dava dosyasına alınması gerektiği ancak bu hususun da gözetilmediği aktarıldı.

Dosya kapsamında bazı eksikliklerin tespit edildiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Dosyada tespit edilen eksikliklerin ikmali ile tanıkların, sanık ve diğer subayların kendilerine işkence ve eziyet ettikleri yönündeki beyanları, sanığın ByLock kullandığına dair tespitler ve ardışık arama kayıtları ile dosya kapsamında yer alan tüm delillerin bir bütün olarak değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun karar yerinde tartışılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Eksik araştırma ve inceleme ile tüm suçlardan beraat kararı verilmesi hukuka aykırılık teşkil ettiğinden, istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısının istinaf nedenleri yerinde görülmüştür. Bu nedenle tüm hükümlerin bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir."

DAVA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Tuşba İlçe Jandarma Komutanı N.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgütsel faaliyet kapsamında işkence yapmak" suçlarından 2 yıl önce 33 yıla kadar hapisle yargılanması istemiyle dava açmıştı.

İddianamede, sanık hakkında şikayetçi olan tanıklar, o dönemde sanık N.K'nin kendilerine işkence yaptığını, baskı uyguladığını belirterek şikayetçi olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
300 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet coşkusu300 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet coşkusu
Eşeğini denize soktu! Bin pişman olduEşeğini denize soktu! Bin pişman oldu
Fotoğrafı ilk kez yayınlandı, değişimi şaşkına çevirdiFotoğrafı ilk kez yayınlandı, değişimi şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
fetö Van

En Çok Okunan Haberler

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

İlginizi Çekebilir

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.