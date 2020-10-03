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Askeri personel motosiklet kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Diyarbakır’da görevli olan Astsubay Çavuş Ayhan Gül, hayatını kaybetti.Olay, Osmaniye-Adana E-90 TEM otoyolunda meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Diyarbakır’da görevli olan Astsubay Çavuş Ayhan Gül, hayatını kaybetti.
Olay, Osmaniye-Adana E-90 TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceyhan istikametine seyir halindeki Ayhan Gül yönetimindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede sürücü Ayhan Gül’ün Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında Topçu Astsubay Çavuş olduğu öğrenildi.

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