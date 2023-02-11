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Askerlik ertelendi mi? MSB Mart ve Nisan celpleri ne zamana ertelendi?

11.02.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askere gitmek isteyen birçok genç askerlik tarihlerini bekliyordu. Yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından birçok konuda değişim yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan değişimler hakkında Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik celp tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Peki askerlik celp tarihleri ne zamana ertelendi?

Askerlik ertelendi mi? MSB Mart ve Nisan celpleri ne zamana ertelendi?

Askerlik ertelendi mi sorusu askere gidecek olan gençler tarafından merakla aratılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri tüm yurtta değişimlere sebep oldu. Askerlerin celp tarihleri de değişen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada askerlik celp tarihlerini ertelediklerini açıkladı. Peki askerlik celp tarihi ne zamana ertelendi?

ASKERLERİN CELP TARİHLERİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.


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