Askerlik ertelendi mi? MSB Mart ve Nisan celpleri ne zamana ertelendi?

Askerlik ertelendi mi sorusu askere gidecek olan gençler tarafından merakla aratılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri tüm yurtta değişimlere sebep oldu. Askerlerin celp tarihleri de değişen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada askerlik celp tarihlerini ertelediklerini açıkladı. Peki askerlik celp tarihi ne zamana ertelendi?

ASKERLERİN CELP TARİHLERİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.



