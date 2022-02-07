Askerlik birçok farklı sebepten ötürü görevini yapamayacak durumda olan adaylar tarafından ertelenebiliyor. Askerlik tecil işlemlerinin internet üzerinden nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Askerlik tecil başvurusu 2022 nasıl yapılır? Askerlik erteleme şartları nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. E Devlet üzerinden askerlik tecil işlerinin nasıl yapılacağı ve askerlik erteleme şartlarına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.
Askerlik görevini birçok farklı sebepten dolayı yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor.
Tecil işlemi, e-devlet'ten ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından yapılabiliyor. Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi gerçekleştirilebilir.
Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.
Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi
Askerlik görevini ertelemek isteyenler gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde E Devletin 'Askerlik Erteleme Başvurusu' ekranından bu işlemi gerçekleştirebilirler.
Askerlik Erteleme Başvurusu ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu
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