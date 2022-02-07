Askerlik birçok farklı sebepten ötürü görevini yapamayacak durumda olan adaylar tarafından ertelenebiliyor. Askerlik tecil işlemlerinin internet üzerinden nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Askerlik tecil başvurusu 2022 nasıl yapılır? Askerlik erteleme şartları nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. E Devlet üzerinden askerlik tecil işlerinin nasıl yapılacağı ve askerlik erteleme şartlarına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

ASKERLİK TECİL BAŞVURUSU 2022 NASIL YAPILIR?

Askerlik görevini birçok farklı sebepten dolayı yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor.

Tecil işlemi, e-devlet'ten ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından yapılabiliyor. Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi gerçekleştirilebilir.

ASKERLİK ERTELEME ŞARTLARI NELERDİR?

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

ASKERLİK TECİL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık

Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

ASKERLİK ERTELEME BAŞVURU EKRANI

Askerlik görevini ertelemek isteyenler gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde E Devletin 'Askerlik Erteleme Başvurusu' ekranından bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Askerlik Erteleme Başvurusu ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu

