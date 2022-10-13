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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri!

13.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı asker olma çağına gelen binlerce vatandaş tarafından merak konusu olurken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Bilindiği üzere askerlik yerleri e-Devlet'ten erişime açılacak. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri ile ilgili detaylar!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı netlik kazandı. Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya ve askerlik yerleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü/ Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) /10 Kasım 2022
Er (2’nci Grup) /08 Aralık 2022
Er (3’üncü Grup) /05 Ocak 2023

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

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