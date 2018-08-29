KADIN

Aşkın böylesi! Aynada bir daha asla kendini göremeyecek ama bakın kocası onun için ne yapıyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK HABERLERİ  | 29.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

İrlanda'nın Waterford kentinde yaşayan 83 yaşındaki Mona Monahan görme güçlüğü çekiyor ve bir gün tamamen kör olacak. Kocası Des ise eşinin kendini iyi hissetmesi için makyaj dersleri alıyor. İşte Mona ve Des'in iç ısıtan ilişkisi...

Aşkın böylesi! Aynada bir daha asla kendini göremeyecek ama bakın kocası onun için ne yapıyor!

83 yaşındaki Mona Monahan, görme güçlüğü çekiyor ve yakında kör olacak. En sevdiği tutkusu makyaj yapmak olan Mona, makyaj yapamayacak ama en büyük destekçisi kocası Des ona makyaj yapabilmek için ders alıyor.

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Kocasının bu davranışını karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Mona, ''Des, bana hayatım boyunca yardımcı oldu. Şimdi de fondöten, ruj, eyeliner sürmenin nasıl olacağı konusunda dersler alıyor. Şu an sadece belli renkleri algılayorum ama yakında tamamen kör olacağım. Açıkcası üzülmüyorum çünkü Des sayesinde makyajım her zaman harika görünecek. O bu işin artık bir ustası ' diye ekliyor.

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Rosie O'Driscoll adlı makyaj sanatçısının da yardımıyla eşinin makyajını yapmayı öğrenmeye başlayan Des, ''Rosie'ye makyajı nasıl yapacağımı sorduktan sonra fırçaları kaptım ve bana göstermesini istedim. Şimdi o kadar iyi makyaj yapıyorum ki ders bile verebilirim. Eşimi çok seviyorum ona kendimi adadım diyebilirim'' diye konuşuyor.

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Des ve Mona'nın hikayesi, yaşınız veya cinsiyetiniz ne olursa olsun her zaman öğrenilebilecek yeni becerilerin olduğunu gösteriyor.

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Ve bir gün herkesin kendi Des'lerini bulacağını umuyoruz.

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Mona Monahan aşk hikayesi Des Monahan

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